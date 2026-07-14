Как стирать перьевые подушки без риска испортить: главные правила, о которых знают не все

Можно стирать перьевые подушки / © pexels.com

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Именно поэтому многих интересует вопрос: можно стирать перьевые подушки в стиральной машине?

Ответ — да. Но только при правильной стирке и тщательной сушки. Именно эти этапы определяют, останется ли подушка рыхлой, или превратится в ком сбитых перьев.

Почему перьевые подушки нужно регулярно стирать

Во время ежедневного использования подушка постепенно впитывает:

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пот и естественный жир из кожи;

домашняя пыль;

частицы эпидермиса;

неприятные запахи;

аллергены и пылевых клещей.

Все это не только ухудшает комфорт сна, но может вызвать раздражение кожи или аллергические реакции у чувствительных людей. Именно поэтому эксперты рекомендуют очищать перья подушки примерно 2-4 раза в год в зависимости от интенсивности использования.

Можно ли стирать перьевую подушку в стиральной машине

В большинстве случаев — да. Если наперник цел, а швы не повреждены, подушка хорошо переносит машинную стирку.

Перед началом следует:

внимательно проверить ярлык производителя;

осмотреть ткань на наличие дыр;

при необходимости зашить слабые места;

убедиться, что наполнитель не высыпается.

Если подушка очень старая или имеет повреждение, безопаснее воспользоваться профессиональной химчисткой.

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Как правильно стирать перьевые подушки

Чтобы наполнитель не сбился, соблюдайте несколько простых правил.

Выберите тонкий режим

Лучше всего подойдет:

деликатная стирка;

режим для пуховых изделий;

температура 30–40 °C;

минимальные обороты отжима.

Слишком горячая вода может повредить натуральные перья.

Используйте жидкое средство

Обычный порошок плохо вымывается из пера. Лучше выбрать жидкий гель для деликатных тканей, который легко выполаскивается и не оставляет следы.

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Положите в барабан две подушки или специальные шарики

Если стирать две подушки одновременно или добавить теннисные мячики или специальные шарики для стирки, наполнитель будет меньше сбиваться в комки.

Как правильно сушить перьевую подушку

Сама сушка является важнейшим этапом.

Чтобы избежать появления плесени и неприятного запаха:

сушите подушку в хорошо проветриваемом месте;

регулярно переворачивайте ее;

периодически сбивайте руками;

по возможности используйте сушильную машину на низкой температуре.

Торопиться не стоит — внутри подушка должна высохнуть полностью. Даже небольшое количество влаги может привести к появлению грибка и затхлого запаха.

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Когда лучше стирать вручную

Ручная стирка станет хорошим выбором, если:

подушка очень старая;

ткань кажется тонкой;

наполнитель содержит много мелкого пуха;

производитель не рекомендует машинную стирку.

В этом случае перья очищаются более бережно, хотя сам процесс требует больше времени.

FAQ

Можно ли стирать перьевые подушки в стиральной машине?

Да, если производитель не запрещает машинную стирку, а наперник не имеет повреждений. Используйте деликатный режим, температуру 30–40 °C, жидкое моющее средство и невысокие обороты отжима. После стирки подушку нужно полностью высушить.

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Как правильно высушить перьевую подушку после стирки?

Сушите подушку в хорошо проветриваемом месте или в сушильной машине на низкой температуре. Во время сушки регулярно переворачивайте и взбивайте ее, чтобы перья не сбивались в комки. Не используйте подушку, пока она не станет сухой внутри.

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