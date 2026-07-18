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Россия ударила бомбами по большому областному центру: количество раненых растет, среди них дети
Жителей области предупредили о повторной опасности ударов беспилотниками и авиабомбами.
В субботу, 18 июля, российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки ранения получили по меньшей мере 5 человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Пять человек получили ранения, в том числе 14-летний парень и 17-летняя девушка», — уточнил чиновник.
По его данным, российские управляемые авиабомбы ударили по частному сектору областного центра. В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Также Федоров предупреждает об угрозе нового применения ударных беспилотников и опасности ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБами) по Запорожской области.
Напомним, днем 18 июля в результате очередной вражеской атаки беспилотников в Запорожской области получил повреждения пассажирский поезд. Прошло без жертв благодаря оперативной эвакуации.