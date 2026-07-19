ТСН Украина Дата публикации 08:02, 19.07.26 Категория Украина Количество просмотров 540 Время на прочтение 2 мин Ад войны и охваченный протестами Киев: Украина в фото—неделя 13-19 июля На этой неделе Украина снова пережила тяжелые дни. Россия безжалостно била по нашим городам. Все важные события — в фото. Автор публикации Анастасия Павленко Комментарии Поделиться Поделиться: Facebook X Whatsapp Telegram Viber Скопировать ссылку РФ терроризирует украинцев круглосуточно / © Getty Images ТСН.ua собрал все важные события в фото. Как прожила Украина эту неделю, смотрите дальше. 13 июля 2026 года. Оккупанты атаковали дронами Запорожье, в результате чего пострадали 11 человек, среди них — 15-летний подросток. / © Associated Press 14 июля 2026 года. Владимир Зеленский в Париже провел встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном. / © Associated Press 14 июля 2026. В Краматорске ситуация остается напряженной и опасной из-за близости к линии фронта. Город регулярно терпит российские удары из авиации, артиллерии и беспилотников. / © Associated Press 15 июля 2026 года. Россияне нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумской громаде, в результате чего есть погибшие и раненые. / © Getty Images 15 июля 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы. / © Associated Press 16 июля 2026 года. Новым премьер-министром Украины стал Сергей Корецкий. Верховная Рада поддержала его кандидатуру, за это решение проголосовали 289 народных депутатов. / © Getty Images 16 июля 2026 года. Британский премьер Кир Стармер приехал в Украину с последним визитом на должности главы правительства Великобритании. / © Associated Press 16 июля 2026 года. В Николае простились со спасателем Владиславом Олейником, который погиб во время исполнения служебных обязанностей. 17 июля 2026 года. В Киеве и других городах продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с должности главы Минобороны. / © Getty Images 17 июля 2026 года. РФ нанесла удар по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки погиб мужчина, еще девять человек получили ранения. / © Associated Press 17 июля 2006 года. Российские войска нанесли удар по территории Полтавской области. В результате атаки на одном из промышленных объектов Полтавского района возник пожар. 18 июля 2026 года. РФ ударила ракетой по территории парка развлечений в Одесской области, в результате чего погибли два человека и пострадали еще четверо, в том числе ребенок. / © Getty Images 18 июля 2026 года. Враг ударил по Запорожью беспилотниками. Муж с женой стоят у руин своего дома. / © Associated Press 18 июля 2026 года. РФ нанесла ракетный удар по Сумской громаде. В городе повреждены жилые дома и медицинское учреждение, выбиты окна. / © Getty Images 18 июля 2026 года. В Киеве вышли поддержать Михаила Федорова после отставки. / © Associated Press 18 июля 2026 года. В результате ударов по Краматорску погибли три человека, еще двое получили ранения. По информации органов местной власти, по городу были сброшены три авиабомбы, в результате чего пострадали гражданские объекты и инфраструктура. 19 июля 2026 года. Ярослава Магучих проиграла Николи Олислагерс первую дуэль летнего сезона на Бриллиантовой лиге. / © Getty Images Комментарии Сортировать: Новые Старые Популярные Отправить