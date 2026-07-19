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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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540
Время на прочтение
2 мин

Ад войны и охваченный протестами Киев: Украина в фото—неделя 13-19 июля

На этой неделе Украина снова пережила тяжелые дни. Россия безжалостно била по нашим городам. Все важные события — в фото.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ терроризирует украинцев круглосуточно

РФ терроризирует украинцев круглосуточно / © Getty Images

ТСН.ua собрал все важные события в фото. Как прожила Украина эту неделю, смотрите дальше.

13 июля 2026 года. Оккупанты атаковали дронами Запорожье, в результате чего пострадали 11 человек, среди них — 15-летний подросток. / © Associated Press

13 июля 2026 года. Оккупанты атаковали дронами Запорожье, в результате чего пострадали 11 человек, среди них — 15-летний подросток. / © Associated Press

14 июля 2026 года. Владимир Зеленский в Париже провел встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном. / © Associated Press

14 июля 2026 года. Владимир Зеленский в Париже провел встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном. / © Associated Press

14 июля 2026. В Краматорске ситуация остается напряженной и опасной из-за близости к линии фронта. Город регулярно терпит российские удары из авиации, артиллерии и беспилотников. / © Associated Press

14 июля 2026. В Краматорске ситуация остается напряженной и опасной из-за близости к линии фронта. Город регулярно терпит российские удары из авиации, артиллерии и беспилотников. / © Associated Press

15 июля 2026 года. Россияне нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумской громаде, в результате чего есть погибшие и раненые. / © Getty Images

15 июля 2026 года. Россияне нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумской громаде, в результате чего есть погибшие и раненые. / © Getty Images

15 июля 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы. / © Associated Press

15 июля 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы. / © Associated Press

16 июля 2026 года. Новым премьер-министром Украины стал Сергей Корецкий. Верховная Рада поддержала его кандидатуру, за это решение проголосовали 289 народных депутатов. / © Getty Images

16 июля 2026 года. Новым премьер-министром Украины стал Сергей Корецкий. Верховная Рада поддержала его кандидатуру, за это решение проголосовали 289 народных депутатов. / © Getty Images

16 июля 2026 года. Британский премьер Кир Стармер приехал в Украину с последним визитом на должности главы правительства Великобритании. / © Associated Press

16 июля 2026 года. Британский премьер Кир Стармер приехал в Украину с последним визитом на должности главы правительства Великобритании. / © Associated Press

16 июля 2026 года. В Николае простились со спасателем Владиславом Олейником, который погиб во время исполнения служебных обязанностей.

16 июля 2026 года. В Николае простились со спасателем Владиславом Олейником, который погиб во время исполнения служебных обязанностей.

17 июля 2026 года. В Киеве и других городах продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с должности главы Минобороны. / © Getty Images

17 июля 2026 года. В Киеве и других городах продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с должности главы Минобороны. / © Getty Images

17 июля 2026 года. РФ нанесла удар по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки погиб мужчина, еще девять человек получили ранения. / © Associated Press

17 июля 2026 года. РФ нанесла удар по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки погиб мужчина, еще девять человек получили ранения. / © Associated Press

17 июля 2006 года. Российские войска нанесли удар по территории Полтавской области. В результате атаки на одном из промышленных объектов Полтавского района возник пожар.

17 июля 2006 года. Российские войска нанесли удар по территории Полтавской области. В результате атаки на одном из промышленных объектов Полтавского района возник пожар.

18 июля 2026 года. РФ ударила ракетой по территории парка развлечений в Одесской области, в результате чего погибли два человека и пострадали еще четверо, в том числе ребенок. / © Getty Images

18 июля 2026 года. РФ ударила ракетой по территории парка развлечений в Одесской области, в результате чего погибли два человека и пострадали еще четверо, в том числе ребенок. / © Getty Images

18 июля 2026 года. Враг ударил по Запорожью беспилотниками. Муж с женой стоят у руин своего дома. / © Associated Press

18 июля 2026 года. Враг ударил по Запорожью беспилотниками. Муж с женой стоят у руин своего дома. / © Associated Press

18 июля 2026 года. РФ нанесла ракетный удар по Сумской громаде. В городе повреждены жилые дома и медицинское учреждение, выбиты окна. / © Getty Images

18 июля 2026 года. РФ нанесла ракетный удар по Сумской громаде. В городе повреждены жилые дома и медицинское учреждение, выбиты окна. / © Getty Images

18 июля 2026 года. В Киеве вышли поддержать Михаила Федорова после отставки. / © Associated Press

18 июля 2026 года. В Киеве вышли поддержать Михаила Федорова после отставки. / © Associated Press

18 июля 2026 года. В результате ударов по Краматорску погибли три человека, еще двое получили ранения. По информации органов местной власти, по городу были сброшены три авиабомбы, в результате чего пострадали гражданские объекты и инфраструктура.

18 июля 2026 года. В результате ударов по Краматорску погибли три человека, еще двое получили ранения. По информации органов местной власти, по городу были сброшены три авиабомбы, в результате чего пострадали гражданские объекты и инфраструктура.

19 июля 2026 года. Ярослава Магучих проиграла Николи Олислагерс первую дуэль летнего сезона на Бриллиантовой лиге. / © Getty Images

19 июля 2026 года. Ярослава Магучих проиграла Николи Олислагерс первую дуэль летнего сезона на Бриллиантовой лиге. / © Getty Images

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