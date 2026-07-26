Приближаются два дня, когда работы по хозяйству и на огороде запрещены: какая причина

Что нельзя делать 30 и 31 июля / © Freepik

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В конце июля украинцы издавна отмечали два важных церковных дня, с которыми связано немало народных традиций, примет и оговорок. Наши предки верили, что именно 30 и 31 июля лучше отказаться от тяжелого физического труда, особенно на земле, чтобы не навлечь неудачу на семью и будущий урожай. В то же время, следует помнить, что эти обычаи относятся к народным верованиям и церковной традиции. Научных подтверждений их влияния не существует, поэтому каждый сам решает, следовать ли таким советам.

30 июля — день святых апостолов

По новоюлианскому церковному календарю 30 июля православные христиане чтят память святых апостолов от семидесяти — Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.

В народе этот день считался временем, когда уже начинали готовиться к жатве, но без крайней необходимости старались не тревожить землю. Люди верили, что в этот день она должна отдохнуть, чтобы в следующем году щедро отблагодарить урожаем.

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Также существовало поверье, что ссоры, тяжелая работа и грубые слова могут принести беды в дом.

31 июля — день праведного Евдокима Каппадокиянина

На следующий день, 31 июля, церковь чествует праведного Евдокима Каппадокиянина, которого считают покровителем семейного благополучия, честности и трудолюбия.

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. Именно поэтому старались не начинать большие хозяйственные работы, не заниматься строительством, ремонтом или перекопкой земли.

Наши предки были убеждены: если провести этот день спокойно, без конфликтов и излишней суеты, то в семье будут царить мир и достаток.

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Почему по приметам нельзя работать на огороде

Согласно народным верованиям, в конце июля земля уже накапливает силы перед завершением летнего сезона. Поэтому не рекомендовали:

перекапывать грядки;

пахать землю;

полоть сорняки;

выкапывать деревья и кустарники;

проводить масштабные работы в саду.

Считалось, что нарушение этого запрета может негативно отразиться на будущем урожае, а также доставить мелкие хозяйственные заботы.

Каких дел еще избегали

Кроме работы в огороде, существовали и другие народные запреты. В эти два дня не советовали:

начинать строительство или капитальный ремонт;

рубить большие деревья без необходимости;

проводить генеральную уборку;

одалживать большие суммы денег;

ссориться с родными или соседями.

Наши предки верили, что любой конфликт, возникший в эти дни, может затянуться надолго.

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Что рекомендовали делать 30 и 31 июля

Эти дни советовали посвятить духовной и семейной жизни. Добрым делом считалось:

посетить храм или помолиться дома;

провести время с семьей;

помочь пожилым людям или нуждающимся в поддержке;

перебрать собранный урожай;

заняться спокойными домашними делами без чрезмерных физических нагрузок.

Также люди благодарили за уже полученные плоды труда и просили хорошего завершения летнего сезона.

Можно ли выполнять неотложную работу

Священнослужители отмечают, что церковный праздник не предусматривает абсолютного запрета на труд. Если возникла необходимость ухаживать за скотом, полить растения во время жары, собрать созревший урожай или выполнить другое неотложное дело, это не считается грехом.

Главная идея праздничных дней заключается не в строгих ограничениях, а в том, чтобы хотя бы ненадолго отказаться от излишней суеты, уделить больше внимания близким, духовной жизни и отдыху.

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