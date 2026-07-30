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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
423
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися з Овнами

Овни — перший знак зодіакального кола, який має як низку безперечних переваг, так і значний перелік недоліків.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

І якщо одні без вагань приймають притаманні їм позитивні та негативні риси, то для інших усі ці якості є категорично неприйнятними.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким небажано спілкуватися з Овнами.

Близнята

Для Близнят Овни надто прямолінійні: представники знака, чиє друге ім’я — «двоїстість», щиро не розуміють, як можна мати щодо будь-якого питання одну-єдину точку зору, та ще й висловлювати її без сумнівів і вагань. Загалом, сказати, що Овни їх дратують — це нічого не сказати, втім, ця неприязнь є взаємною.

Діва

Діви — один із найпрактичніших і найрозсудливіших знаків зодіаку, які звикли продумувати й прораховувати кожен свій крок. Не дивно, що стрімкі й імпульсивні Овни, які спочатку діють, а потім думають, категорично їм не підходять — якщо не для спілкування, то для спільної роботи — точно.

Козоріг

Козорогів вирізняють працьовитість і методичність: представники цього знака доводять будь-яку справу до кінця, а потім ще й надають їй зовнішнього блиску — все, що вийшло з-під їхніх рук, на їхню думку, повинно мати бездоганний вигляд. Той факт, що Овни можуть кинути незавершений проєкт лише тому, що захопилися новим, викликає у них здивування та неприйняття.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
423
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