Безопасно ли заряжать телефон от ноутбука

Эксперты рассказали, безопасно ли заряжать смартфон от ноутбука / © Unsplash

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Заряжать смартфон от ноутбука с помощью обычного USB-кабеля вполне безопасно, ведь интеллектуальная система управления питанием защищает аккумулятор от перегрева и перепадов напряжения. Впрочем, из-за ограниченной мощности портов такой способ будет значительно медленнее, чем зарядка от обычной розетки.

Об этом пишет американское технологическое издание BGR.

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Специалисты объясняют, что заряжать гаджет от ноутбука совершенно безопасно благодаря специальному контроллеру питания в телефоне, который автоматически согласовывает с компьютером безопасное напряжение и ток.

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Однако у этого способа есть существенный недостаток — низкая скорость. Обычные USB-порты ноутбуков выдают ограниченную мощность, поэтому для полной зарядки аккумулятора потребуется несколько часов, а часть энергии неизбежно будет теряться во время передачи.

Как быстро ноутбук может зарядить смартфон

Скорость зарядки смартфона от ноутбука напрямую зависит от типа USB-порта. Устаревшие порты Type-A USB 2.0 обеспечивают всего 2,5 Вт, тогда как версии USB 3.0 выдают до 4,5 Вт. Современные разъёмы Type-C и Thunderbolt являются наиболее эффективными, но большинство производителей, таких как Dell или Framework, ограничивают их выходную мощность отметкой в 15 Вт, чтобы не перегружать аккумулятор самого компьютера.

Кроме того, при работе ноутбука от аккумулятора система часто ограничивает подачу питания на внешние устройства в целях экономии. Важную роль играет и последовательность подключения: наибольшую мощность обычно получает тот порт, в который кабель вставили первым, а для остальных выходной ток снижается.

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Использование смартфона во время зарядки не наносит вреда аккумулятору, ведь это всего лишь распространенный миф, а современные устройства оснащены защитой от перегрева и даже технологией байпасной зарядки, которая направляет энергию в обход аккумулятора. Единственное, чего стоит избегать, — это критических нагрузок, которые могут вызвать перегрев, но при обычном использовании никакой угрозы для емкости батареи нет.

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Кроме того, специалисты предупреждают, что экономия на USB-кабеле может обойтись значительно дороже, ведь дешевые кабели без надлежащих микросхем и защиты способны перегревать аккумулятор, повреждать плату или даже вызвать короткое замыкание с риском возгорания. Чтобы избежать таких последствий, стоит выбирать кабели с официальной маркировкой USB-IF и плотным соединением, а любое нагревание или замедление зарядки — это явный признак того, что аксессуар следует немедленно заменить.

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