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Безопасно ли заряжать телефон от ноутбука
Ноутбук может стать удобным источником питания для телефона, однако ограничения USB-портов значительно замедляют этот процесс.
Заряжать смартфон от ноутбука с помощью обычного USB-кабеля вполне безопасно, ведь интеллектуальная система управления питанием защищает аккумулятор от перегрева и перепадов напряжения. Впрочем, из-за ограниченной мощности портов такой способ будет значительно медленнее, чем зарядка от обычной розетки.
Об этом пишет американское технологическое издание BGR.
Специалисты объясняют, что заряжать гаджет от ноутбука совершенно безопасно благодаря специальному контроллеру питания в телефоне, который автоматически согласовывает с компьютером безопасное напряжение и ток.
Однако у этого способа есть существенный недостаток — низкая скорость. Обычные USB-порты ноутбуков выдают ограниченную мощность, поэтому для полной зарядки аккумулятора потребуется несколько часов, а часть энергии неизбежно будет теряться во время передачи.
Как быстро ноутбук может зарядить смартфон
Скорость зарядки смартфона от ноутбука напрямую зависит от типа USB-порта. Устаревшие порты Type-A USB 2.0 обеспечивают всего 2,5 Вт, тогда как версии USB 3.0 выдают до 4,5 Вт. Современные разъёмы Type-C и Thunderbolt являются наиболее эффективными, но большинство производителей, таких как Dell или Framework, ограничивают их выходную мощность отметкой в 15 Вт, чтобы не перегружать аккумулятор самого компьютера.
Кроме того, при работе ноутбука от аккумулятора система часто ограничивает подачу питания на внешние устройства в целях экономии. Важную роль играет и последовательность подключения: наибольшую мощность обычно получает тот порт, в который кабель вставили первым, а для остальных выходной ток снижается.
Как правильно заряжать телефон — последние новости
Использование смартфона во время зарядки не наносит вреда аккумулятору, ведь это всего лишь распространенный миф, а современные устройства оснащены защитой от перегрева и даже технологией байпасной зарядки, которая направляет энергию в обход аккумулятора. Единственное, чего стоит избегать, — это критических нагрузок, которые могут вызвать перегрев, но при обычном использовании никакой угрозы для емкости батареи нет.
Кроме того, специалисты предупреждают, что экономия на USB-кабеле может обойтись значительно дороже, ведь дешевые кабели без надлежащих микросхем и защиты способны перегревать аккумулятор, повреждать плату или даже вызвать короткое замыкание с риском возгорания. Чтобы избежать таких последствий, стоит выбирать кабели с официальной маркировкой USB-IF и плотным соединением, а любое нагревание или замедление зарядки — это явный признак того, что аксессуар следует немедленно заменить.
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