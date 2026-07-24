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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Военное положение и мобилизацию продлили до 31 октября 2026 года: Зеленский подписал законы

Военное положение и мобилизацию продлевают с 2 августа еще на 90 суток.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Сегодня, 24 июля, в Верховную Раду поступили подписанные президентом Владимиром Зеленским законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Об этом сообщила парламентская пресс-служба.

Документ №4928-IX продлевает срок действия военного положения в Украине с 2 августа 2026 года на 90 суток.

Отметим, 27 апреля Владимир Зеленский подал в Раду проекты законов о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 суток до 2 августа 2026 года.

Президент Украины заявлял, что военное положение завершится только после получения гарантий безопасности от партнеров, в частности США. По словам Зеленского, без гарантий безопасности Украина не может признать окончание войны, потому что со стороны России может возникнуть риск повторной агрессии.

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Дата публикации
Количество просмотров
171
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