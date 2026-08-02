Украинцы, переехавшие в Данию, назвали плюсы и минусы жизни в стране

Флаг Дании / © pixabay.com

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Украинские супруги, переехавшие из Полтавы в Данию, поделились впечатлениями от жизни в стране. По их словам, преимуществ больше, чем недостатков.

Свои наблюдения они опубликовали в TikTok.

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По словам украинцев, одним из главных преимуществ является баланс между работой и личной жизнью. Они рассказывают, что во многих компаниях работают четыре с половиной дня в неделю, а в пятницу рабочий день часто завершается около полудня.

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Мне тоже это нравится. Но не нравится, что вечером уже ничего не работает», — говорит украинка.

Также супруги отметили высокий уровень безопасности. По их словам, в Дании чувствуют себя спокойнее, чем во многих других странах, хотя редкие случаи преступлений все же случаются.

Среди плюсов украинцы назвали близость моря, чистый воздух и пляжи. В то же время отметили, что из-за прохладного климата купаться можно всего несколько дней в году.

Кроме того, им понравилась датская традиция вывешивать государственный флаг во время праздников и важных событий, а также местная культура, где не принято демонстрировать состояние или социальный статус.

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В то же время не все пришлось им по вкусу. Да, традиционная датская кухня, в частности выпечка и популярная среди местных лакрица, их не поразила.

«Не для всех. Но иногда бывает вкусно», — сказал мужчина.

Как мы писали, украинка, которая вместе с семьей прожила в Великобритании 4,5 года, объяснила, почему решила вернуться домой. По ее словам, несмотря на собственный бизнес и рождение двоих детей в Лондоне, жизнь в британской столице требовала постоянных компромиссов. Женщина рассказала, что семье было сложно найти жилье из-за троих детей, а ради жизни в хорошем районе приходилось жертвовать здоровьем, отношениями и временами с семьей. Именно поэтому они решили вернуться в Украину, хотя это решение вызвало непонимание и критику в социальных сетях.

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