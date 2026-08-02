50 дней— и все: для военных с «особым» статусом истекает важный срок

СЗЧ в ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Для военных, ушедших в СЗЧ, осталось 50 дней, чтобы вернуться по упрощенной программе. Подать рапорт можно до 20 сентября 2026 включительно.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Для кого доступна программа по упрощенной процедуре

Там подчеркнули, что после 20 сентября программа не будет действовать. Программа доступна военнослужащим ВСУ, НГУ и ДССТ, у которых СЗЧ зафиксировано до 12 июня 2026 включительно.

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Для выбора доступно более 70 подразделов: механизированные, штурмовые, десантные, дроновые, артиллерийские и другие. В оборонном ведомстве отметили, что в каждом из них нужны военнослужащие с разным опытом, военными специальностями и навыками.

В Минобороны подчеркнули, что количество мест по отдельным направлениям ограничено. После возвращения в армию возобновляются денежное, продовольственное и другие виды обеспечения.

Как и где можно подать рапорт о возвращении из СЗЧ

Подать рапорт можно:

через Армия+;

направления в воинскую часть (для военнослужащих ВСУ и ГОСТ);

через 1-й или 2-й центр рекрутинга ВСУ (для военнослужащих ВСУ).

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, до 10 августа предприятия со статусом критически важных должны документально подтвердить соответствующую категорию. Для этого необходимо предоставить справку о средней заработной плате сотрудников и налоговой отчетности за последний месяц. Наличие одного из критериев больше не является достаточным основанием для подтверждения статуса.

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Тем временем часть учителей-мужчин в августе рискует потерять право на отсрочку от мобилизации . Причина — неактуальная информация о них в профильной государственной системе.

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