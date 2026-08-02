СЗЧ у ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Для військових, які пішли у СЗЧ, залишилося 50 днів, щоб повернутися за спрощеною програмою. Подати рапорт можна до 20 вересня 2026 року включно.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Для кого доступна програма за спрощеною процедурою

Там наголосили, що після 20 вересня програма не діятиме. Програма доступна військовослужбовцям ЗСУ, НГУ та ДССТ, у яких СЗЧ зафіксовано до 12 червня 2026 року включно.

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Для вибору доступні понад 70 підрозділів: механізовані, штурмові, десантні, дронові, артилерійські та інші. В оборонному відомстві зауважили, що у кожному з них потрібні військовослужбовці з різним досвідом, військовими спеціальностями та навичками.

У Міноборони підкреслили, що кількість місць за окремими напрямами обмежена. Після повернення до війська відновлюються грошове, продовольче та інші види забезпечення.

Як і де можна подати рапорт про повернення із СЗЧ

Подати рапорт можна:

через Армія+;

напряму до військової частини (для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ);

через 1-й чи 2-й центр рекрутингу ЗСУ (для військовослужбовців ЗСУ).

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