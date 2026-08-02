Українці, які переїхали до Данії, назвали плюси та мінуси життя в країні

Прапор Данії / © pixabay.com

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Українське подружжя, яке переїхало з Полтави до Данії, поділилося враженнями від життя в країні. За їхніми словами, переваг більше, ніж недоліків.

Свої спостереження вони опублікували в TikTok.

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За словами українців, однією з головних переваг є баланс між роботою та особистим життям. Вони розповідають, що в багатьох компаніях працюють чотири з половиною дні на тиждень, а в п’ятницю робочий день часто завершується близько полудня.

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«Мені теж це подобається. Але не подобається, що ввечері вже нічого не працює», — каже українка.

Також подружжя відзначило високий рівень безпеки. За їхніми словами, у Данії почуваються спокійніше, ніж у багатьох інших країнах, хоча поодинокі випадки злочинів все ж трапляються.

Серед плюсів українці назвали близькість моря, чисте повітря та пляжі. Водночас зазначили, що через прохолодний клімат купатися можна лише кілька днів на рік.

Крім того, їм сподобалася данська традиція вивішувати державний прапор під час свят і важливих подій, а також місцева культура, де не заведено демонструвати статки чи соціальний статус.

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Водночас не все припало їм до смаку. Так, традиційна данська кухня, зокрема випічка та популярна серед місцевих лакриця, їх не вразила.

«Не для всіх. Але іноді буває смачно», — сказав чоловік.

Як ми писали, українка, яка разом із родиною прожила у Великій Британії 4,5 року, пояснила, чому вирішила повернутися додому. За її словами, попри власний бізнес і народження двох дітей у Лондоні, життя в британській столиці вимагало постійних компромісів. Жінка розповіла, що родині було складно знайти житло через трьох дітей, а заради життя в хорошому районі доводилося жертвувати здоров'ям, стосунками та часом із сім'єю. Саме тому вони вирішили повернутися до України, хоча це рішення викликало нерозуміння та критику в соцмережах.

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