Учені назвали "мікс" явищ, які шкодять фертильності

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Одночасний вплив токсинів і змін клімату негативно позначається на репродуктивній функції, що призводить до глобального спаду фертильності у тварин і людей. Хімікати, що містяться у пластику, можуть спричиняти гормональні збої, й аномальна спека значно посилює їхній вплив.

Про це повідомляє The Guardian з посилання на дослідження.

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Наприклад, фталати пов’язують зі зміною форми сперматозоїдів у безхребетних, порушенням сперматогенезу в гризунів та зниженням концентрації сперми в людей. PFAS впливають на якість сперми.

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Обидві групи речовин спричиняють гормональні збої. Водночас ці хімікати є у багатьох товарах, тому люди контактують із ними постійно. Разом із тим підвищення температури, зниження рівня кисню та тепловий стрес через зміну клімату так само може посилити безпліддя.

Дослідження описує перехресні ефекти хімічного впливу та зміни клімату на різні групи. Наприклад, у птахів вплив підвищеної температури, PFAS, хлорорганічних сполук і піретроїдів окремо може спричинити деформацію сперматозоїдів, підвищену смертність пташенят, аномалії яєчок та скорочення популяції.

«Що станеться, якщо вони зазнають впливу кількох цих факторів одночасно? Це питання майже не вивчалося. Навіть якщо досліджень небагато, логічно припустити: якщо два різні фактори викликають той самий негативний ефект, їхня дія, найімовірніше, сумується», — пояснилапровідна авторка дослідження та викладачка Університету штату Орегон Сюзанна Брандер.

Оприлюднене 2017 року дослідження про скорочення кількості сперматозоїдів у чоловічій спермі містило навіть застереження про можливість вимирання людства. Це не виключено, якщо тенденція скорочення кількості сперматозоїдів у чоловічому сім’ї буде тривати такими темпами як зараз. У період від 1973-го до 2011 року вміст сперматозоїдів у спермі чоловіків з Північної Америки, Європи та Австралії скоротився на 50-60%.

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Однак вичерпних доказів взаємозв’язку між якоюсь проблемою довкілля та скороченням репродуктивної функції у чоловіків досі бракує. Тож нещодавно оприлюднені дослідження щодо наслідків розладів чоловічої статевої системи, які спричинені змінами клімату, можуть мати неабияке значення. А якщо зміни клімату й справді призведуть до ще більшого скорочення кількості видів, то це матиме катастрофічні наслідки для будь-якої з живих істот на Землі.

Нагадаємо, медичні працівники попереджають про захворювання яєчок, яке, за наявними даними, уражає кожного п’ятого чоловіка. Варикоцеле є напрочуд поширеним станом, що виявляють у 15–20 відсотків усіх представників чоловічої статі, і воно здатне негативно впливати на фертильність.

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