Попри тиск і складнощі: скільки українців планують назавжди залишитися у Польщі

Скільки українців хочуть лишитися у Польщі / © Pexels

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Центр досліджень міграції Варшавського університету оприлюднив новий звіт у межах проєкту «Між Україною та Польщею». Дослідження намірів українців у Польщі свідчить, що навіть попри різке зростання негативного ставлення з боку поляків, нападів та економічного тиску, більшість українців хоче лишатися у Польщі надовго.

Про це пишуть InPoland.

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Більшість українців у Польщі планують залишитися в країні надовго

Фахівці детально вивчили плани проживання, рівень доходів, зайнятість та емоційний стан громадян України, які зараз перебувають у сусідній країні.

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За даними опитування, майже 75% українців розглядають можливість тривалого перебування в Польщі. Частка тих, хто розраховує залишитися на кілька років, досягла 44% — це вдвічі більше, ніж 2022 року.

Ще 23% опитаних поки не визначилися зі своїми майбутніми планами.

При цьому варіант короткотермінової поїздки респонденти практично не розглядають — найчастіше про такий формат згадували лише молодь до 25 років та найстарші учасники дослідження віком від 65 років.

Наміри суттєво відрізняються залежно від часу переїзду:

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Ті, хто переїхав до війни: залишитися надовго або назавжди планують 80% опитаних.

Ті, хто приїхав під час повномасштабної війни до Польщі: тривале перебування планують 64%, і лише близько 13% з них бачать Польщу як місце для постійного проживання.

Чоловіки частіше за жінок заявляють про намір осісти в країні назавжди. Автори звіту пояснюють це не лише питанням військової служби, а й тим, що створення або переїзд сім’ї до Польщі стимулює будувати майбутнє саме там.

Скільки українців працює у Польщі

За останні чотири роки показник зайнятості серед українців у Польщі зріс із 69% до майже 83%. Більшість (57%) має постійну роботу на повну ставку, переважно за трудовим договором. Крім того, фіксують збільшення кількості українців, які відкривають власний бізнес.

Проте серед українців у Польщі гострою залишається проблема невідповідності посади та кваліфікації. Навіть із покращенням знання польської мови ця ситуація з роками не змінюється:

«Цього року аж 45% респондентів повідомили, що працюють нижче рівня своєї кваліфікації, найчастіше у сфері виробництва та послуг».

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Рівень доходів українців у Польщі поступово росте. Зараз близько 40% респондентів заробляють до 5000 злотих брутто (59 тисяч гривень) на місяць. Водночас частка тих, чий заробіток перевищує 9500 злотих брутто (112 тисяч гривень), становить 18%.

Попри фінансову та соціальну стабільність, більшість опитуваних відчуває психологічний тиск. Майже 80% респондентів зізналися, що сумують за домівкою, а близько 20% потребують психологічної чи емоційної підтримки.

При цьому ті, хто виїхав до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, частіше скаржаться на незадоволеність життям порівняно з тими, хто адаптувався в країні ще до війни.

Напади на українців у Польщі

Нагадаємо, у польському Вроцлаві правоохоронці затримали двох раніше судимих чоловіків — 27 та 45 років, причетних до жорстокого нападу на молоду пару з України. Одного з фігурантів контртерористичний підрозділ перехопив під час спроби виїхати з міста.

За клопотанням Окружної прокуратури Вроцлава суд відправив обох підозрюваних під варту на 90 днів. Наразі розслідування триває, а поліція продовжує розшукувати третього спільника злочину.

Цей випадок став частиною тривожної тенденції, адже за останні пів року в Польщі значно почастішали випадки нападів на українських біженців та підлітків.

Також днями у поїзді Варшава — Тлущ двоє агресивних молодиків напали на 16-річного українця, вимагаючи від нього залишити вагон та вигукуючи ксенофобські гасла. За підлітка заступилися пасажири та кондуктор, які після сутички силою виштовхали нападників на перон на зупинці Кобилка-Оссув.

Як повідомила речниця поліції у Воломіні Анета Насіловська, правоохоронці затримали правопорушників. Вони були тверезими, але причин своєї поведінки пояснити не змогли. Оскільки мати хлопця не подавала заяви про порушення на ґрунті національної ненависті, молодиків покарали лише штрафами по 500 злотих за порушення громадського порядку.

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