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- Украина
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В большом областном центре вражеский дрон попал в дом
Ночью россияне атаковали Харьков — один из дронов попал в крышу жилого дома.
В ночь на 2 августа 2026 года Харьков подвергся атаке со стороны вражеского беспилотника.
О последствиях сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Попадание вражеского ударного БпЛА в крышу многоэтажного жилого дома в Салтовском районе. Без пострадавших. На месте работают профильные службы», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. В Индустриальном и Киевском районах зафиксировано попадание, пострадали двое детей 8 и 13 лет.
Кроме того, ударный беспилотник попал в Киевский район города. В результате атаки поврежден автомобиль, обошлось без пожара и пострадавших.