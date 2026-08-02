В большом областном центре вражеский дрон попал в дом

Спасатели

Реклама

В ночь на 2 августа 2026 года Харьков подвергся атаке со стороны вражеского беспилотника.

О последствиях сообщил мэр города Игорь Терехов.

Реклама

«Попадание вражеского ударного БпЛА в крышу многоэтажного жилого дома в Салтовском районе. Без пострадавших. На месте работают профильные службы», — уточнил он.

Реклама

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. В Индустриальном и Киевском районах зафиксировано попадание, пострадали двое детей 8 и 13 лет.

Кроме того, ударный беспилотник попал в Киевский район города. В результате атаки поврежден автомобиль, обошлось без пожара и пострадавших.

Новости партнеров