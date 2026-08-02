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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

В большом областном центре вражеский дрон попал в дом

Ночью россияне атаковали Харьков — один из дронов попал в крышу жилого дома.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Спасатели

Спасатели

В ночь на 2 августа 2026 года Харьков подвергся атаке со стороны вражеского беспилотника.

О последствиях сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Попадание вражеского ударного БпЛА в крышу многоэтажного жилого дома в Салтовском районе. Без пострадавших. На месте работают профильные службы», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. В Индустриальном и Киевском районах зафиксировано попадание, пострадали двое детей 8 и 13 лет.

Кроме того, ударный беспилотник попал в Киевский район города. В результате атаки поврежден автомобиль, обошлось без пожара и пострадавших.

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Дата публикации
Количество просмотров
172
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