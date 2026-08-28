Сквіші знову підкорюють дітей і дорослих: що це за тренд і як зробити модну іграшку вдома

Що таке сквіші / © Фото з відкритих джерел

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Сквіші знову повернулися в моду. Ці м’які іграшки, які можна стискати, м’яти та спостерігати, як вони поступово відновлюють форму, переживають нову хвилю популярності. 2026 року особливої уваги набули незвичайні дизайни, колекційні серії та сквіші у вигляді продуктів. Розповідаємо, що таке сквіші, які моделі зараз найбільше цікавлять дітей і дорослих та як зробити просту іграшку власноруч.

Сквіші: що це таке і чому ці іграшки знову стали популярними

Сквіш — це м’яка сенсорна іграшка, яку приємно стискати в руках. Назва походить від англійського слова «squish», що означає «стискати» або «м’яти». Головна особливість класичного сквішу полягає в тому, що після стискання він поступово повертається до своєї початкової форми. Саме цей ефект приваблює багатьох людей.

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Якщо ви досі не знали, що таке сквіші, то найпростіше уявити їх як м’які іграшки-антистрес. Їх можна збирати, використовувати як брелоки або просто стискати, коли хочеться зайняти руки.

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Нову популярність тренду підтримують соціальні мережі, відео з розпакуваннями та бажання збирати незвичайні колекції.

Сквіші 2026: які моделі та дизайни зараз у тренді

Якщо раніше популярними були переважно милі тваринки, фрукти та солодощі, то сквіші 2026 стали значно різноманітнішими.

Особливу популярність отримали іграшки, які виглядають майже як справжня їжа. У тренді можна побачити вареники, булочки, шматочки сиру, вершкове масло, тістечка та інші незвичайні продукти.

Відповідаючи на запитання, які сквіші в тренді, можна виділити ще одну цікаву тенденцію — колекційні набори та коробки-сюрпризи. Покупець не завжди знає, який саме варіант отримає, тому з’являється азарт зібрати всю серію.

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Трендові сквіші: від вареників до коробок-сюрпризів

Серед найцікавіших варіантів особливе місце посідають трендові сквіші у вигляді їжі. Чим незвичайніший дизайн, тим більше він привертає увагу в соціальних мережах.

Наприклад, звичайний вареник, шматочок масла або сиру в м’якому виконанні може перетворитися на колекційну іграшку. Популярними залишаються також милі персонажі з великими очима, мініатюрні сквіші та моделі, які можна прикріпити до ключів або рюкзака.

Окремо варто згадати коробки-сюрпризи. Саме невідомість робить покупку цікавішою: відкривши упаковку, можна знайти звичайний або рідкісний варіант із колекції.

Сквіші своїми руками: як зробити модну іграшку вдома

Необов’язково витрачати гроші на готові іграшки. Прості сквіші своїми руками можна зробити вдома з доступних матеріалів.

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Для цього знадобляться папір, кольорові олівці або фломастери, ножиці, прозорий скотч і легкий наповнювач. Спочатку потрібно придумати дизайн. Це може бути будь-що: полуниця, котик, вареник, шматочок торта або власний вигаданий персонаж.

Саморобна іграшка стане не лише способом заощадити, а й цікавим творчим заняттям для дітей та дорослих.

Як зробити сквіш із паперу: простий спосіб для дітей і дорослих

Якщо ви хочете дізнатися, як зробити сквіш, почніть із найпростішого паперового варіанту. Намалюйте або роздрукуйте два однакові зображення майбутньої іграшки та розфарбуйте їх.

Для міцності папір можна обклеїти прозорим скотчем. Потім виріжте обидві частини й з’єднайте краї скотчем, залишивши невеликий отвір.

Усередину покладіть трохи зім’ятих серветок, легкого паперу або іншого безпечного м’якого наповнювача. Не варто заповнювати іграшку надто щільно, інакше її буде незручно стискати.

Після цього отвір заклеюють — і паперовий сквіш готовий. Звичайно, він не матиме такого самого ефекту, як фабрична пінна модель, проте зробити його можна буквально за кілька хвилин.

Іграшки-антистрес: чому сквіші так приємно стискати

Сквіші належать до категорії іграшок-антистрес, хоча їхня головна функція — передусім розвага та приємні тактильні відчуття.

Повторюваний рух дуже простий: стиснути іграшку, відпустити її та подивитися, як вона повертається до початкової форми. Саме ця механіка робить сквіші цікавими для багатьох людей.

Їх можна тримати на робочому столі, брати із собою в дорогу або використовувати просто тоді, коли хочеться чимось зайняти руки. Водночас сквіш не є медичним засобом і не повинен розглядатися як спосіб лікування стресу чи тривожності.

Сквіші для дітей: що потрібно знати батькам перед купівлею

Обираючи сквіші для дітей, важливо звернути увагу не лише на дизайн. Якісна іграшка не повинна мати різкого хімічного запаху, пошкоджень або деталей, які легко відриваються.

Якщо сквіш почав тріскатися чи руйнуватися, його краще замінити. Для маленьких дітей особливо небезпечними можуть бути дрібні елементи та наповнювачі, які можна випадково проковтнути.

Також дітям варто пояснити, що сквіші не можна розрізати, гріти або використовувати не за призначенням.

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