Яка у вас форма стопи: як її визначити та як правильно приміряти взуття

Форма стопи

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Під час вибору взуття більшість людей насамперед орієнтується на розмір. Проте навіть правильно підібрана за довжиною пара може тиснути, натирати або здаватися незручною. Причина часто криється в індивідуальній будові стопи — її ширині, висоті підйому та розташуванні пальців.

Особливо важливо враховувати, який палець найдовший і як змінюється довжина решти. За цією ознакою умовно виділяють 5 основних форм стопи — єгипетську, грецьку, римську, германську та кельтську. Визначити свій тип нескладно — достатньо уважно подивитися на пальці ніг.

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Знання форми стопи може стати додатковим орієнтиром під час вибору взуття. Наприклад, одним людям зручніше в моделях зі скошеним носком, іншим потрібна просторіша та ширша передня частина. Розберімося, чим відрізняються п’ять типів стопи та яке взуття краще підбирати для кожного з них.

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Як визначити свою форму стопи

Зніміть шкарпетки та станьте босоніж на рівну поверхню. Ноги повинні бути під навантаженням, адже в положенні стоячи стопа трохи розширюється.

Подивіться зверху на розташування пальців і визначте, який із них найдовший та наскільки відрізняється довжина сусідніх. Перевірте обидві ноги — невелика різниця між ними є нормальною.

Форми стоп

Єгипетська стопа

У цьому випадку великий палець найдовший, а кожен наступний поступово коротший. Лінія пальців утворює характерний нахил у бік мізинця.

Для такої будови часто зручні моделі із заокругленим або скошеним носком, що приблизно повторює природну лінію пальців. Важливо, щоб великий палець не впирався в передню стінку.

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Грецька стопа

Головна ознака — другий палець довший за великий. Таку особливість часто називають пальцем Мортона.

Під час примірювання потрібно орієнтуватися саме на другий палець. Якщо взуття вибране лише за положенням великого, довший палець може впиратися в носок, що спричинятиме дискомфорт і натирання.

Найкраще підходять моделі, у яких попереду залишається достатньо простору для найдовшого пальця.

Римська стопа

За римської форми перші три пальці приблизно однакові за довжиною, після чого четвертий і п’ятий стають коротшими.

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Через таке розташування передня частина стопи може потребувати більше простору. Варто звернути увагу на взуття із широким округлим, квадратним або анатомічним носком. Сильно загострені моделі можуть стискати пальці з боків.

Германська стопа

Тут великий палець помітно довший, а решта чотири мають близьку довжину.

Для такої стопи важлива достатня ширина взуття попереду. Якщо носок різко звужується, він може тиснути на мізинець та сусідні пальці.

Кельтська стопа

Для цього типу характерне складніше розташування: другий палець виступає вперед, великий і третій можуть бути близькими за довжиною, а решта поступово коротшають.

Під час примірювання головним орієнтиром має бути найдовший другий палець. Водночас передня частина моделі не повинна стискати стопу з боків.

Що враховувати під час вибору взуття

Форма пальців допомагає визначити, яка носова частина взуття буде зручнішою, але орієнтуватися лише на неї не варто. Значення також мають ширина стопи та висота підйому. Тому людям з однаковим типом стопи можуть підходити різні моделі.

Назви «єгипетська», «грецька», «римська», «германська» та «кельтська» є умовними: вони описують співвідношення довжини пальців і не вказують на походження чи національність людини.

Як правильно приміряти взуття

Приміряйте пару стоячи й обов’язково на обидві ноги. Якщо одна стопа трохи більша, орієнтуйтеся на неї. Пройдіться у взутті, пальці не повинні впиратися в носок або стискатися з боків, а п’ята — вислизати під час ходьби.

Не купуйте тісну пару з розрахунком на те, що вона обов’язково розтягнеться. Якщо ж різне взуття постійно спричиняє біль, натирання або мозолі в одному й тому самому місці, варто звернутися до фахівця та з’ясувати причину.

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