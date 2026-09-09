ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
2 хв

Командира «Християнського корпусу» Олексія Середюка нагороджено орденом «За мужність»

Президент України Володимир Зеленський нагородив командира «Християнського корпусу» Олексія Середюка орденом «За мужність».

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Командира «Християнського корпусу» Олексія Середюка нагороджено орденом «За мужність»

Олексій Середюк — командир батальйону «Братство», який входить до складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України. Підрозділ спеціалізується на розвідці, диверсіях і виконанні надскладних завдань у глибокому тилу ворога.

Бойовий шлях «Братства» розпочався з оборони Київщини. Його воїни брали участь у звільненні Нової Басані, Рудницького, Лук’янівки та села Перемога. Згодом підрозділ виконував завдання на Харківщині, поблизу Енергодара, під Куп’янськом і Покровськом, у Брянській та Білгородській областях, Чорному морі та глибокому тилу ворога. Нині бійці «Братства» тримають позиції на Запорізькому напрямку.

Однією з найвідоміших операцій підрозділу стала висадка в тимчасово окупованому Криму. Через технічні несправності розвідники залишилися без навігації, однак продовжили рух, виконали бойове завдання та знищили ворожу радіолокаційну станцію.

«Ми йшли морем у темряві 200 кілометрів і назад, орієнтуючись по зірках. Успішність цієї операції базується на мотивації, майстерності та вірі в Бога», — розповідав Олексій Середюк.

Бійців «Братства» об’єднують не лише професійна підготовка, а й спільна віра, моральні принципи, дисципліна та готовність брати на себе відповідальність за побратимів та найскладніші місії. Перед бойовими виходами воїни моляться, а віру в Бога вважають джерелом сили й опори в найнебезпечніші моменти.

«Для людей має бути якийсь вищий сенс, чому вони тут. Коли їм страшно і вони мають виконати неможливе, ми молимося та просимо Бога про допомогу», — зазначав командир «Братства».

Орден «За мужність» — визнання особистої відваги Олексія Середюка, його командирської роботи та внеску в захист України. Загалом підрозділи «Християнського корпусу» виконали вже понад 160 масштабних бойових операцій, реалізувавши складні та відповідальні завдання із захисту України.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie