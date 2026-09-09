Командира «Християнського корпусу» Олексія Середюка нагороджено орденом «За мужність»

Реклама

Олексій Середюк — командир батальйону «Братство», який входить до складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України. Підрозділ спеціалізується на розвідці, диверсіях і виконанні надскладних завдань у глибокому тилу ворога.

Бойовий шлях «Братства» розпочався з оборони Київщини. Його воїни брали участь у звільненні Нової Басані, Рудницького, Лук’янівки та села Перемога. Згодом підрозділ виконував завдання на Харківщині, поблизу Енергодара, під Куп’янськом і Покровськом, у Брянській та Білгородській областях, Чорному морі та глибокому тилу ворога. Нині бійці «Братства» тримають позиції на Запорізькому напрямку.

Реклама

Однією з найвідоміших операцій підрозділу стала висадка в тимчасово окупованому Криму. Через технічні несправності розвідники залишилися без навігації, однак продовжили рух, виконали бойове завдання та знищили ворожу радіолокаційну станцію.

Реклама

«Ми йшли морем у темряві 200 кілометрів і назад, орієнтуючись по зірках. Успішність цієї операції базується на мотивації, майстерності та вірі в Бога», — розповідав Олексій Середюк.

Бійців «Братства» об’єднують не лише професійна підготовка, а й спільна віра, моральні принципи, дисципліна та готовність брати на себе відповідальність за побратимів та найскладніші місії. Перед бойовими виходами воїни моляться, а віру в Бога вважають джерелом сили й опори в найнебезпечніші моменти.

«Для людей має бути якийсь вищий сенс, чому вони тут. Коли їм страшно і вони мають виконати неможливе, ми молимося та просимо Бога про допомогу», — зазначав командир «Братства».

Орден «За мужність» — визнання особистої відваги Олексія Середюка, його командирської роботи та внеску в захист України. Загалом підрозділи «Християнського корпусу» виконали вже понад 160 масштабних бойових операцій, реалізувавши складні та відповідальні завдання із захисту України.

Реклама

Новини партнерів