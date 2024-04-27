Помощь США состоит из двух частей: в ОП рассказали детали

Подоляк заверил, что Украина не останется с Россией один на один.

Помощь от США на 61 млрд долл. предусматривает две составляющие. Одна – это прямая военная помощь со складов на сумму свыше 23-27 млрд дол. А вторая – долгосрочная программа.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает FREEДОМ.

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"На определенную сумму непосредственно сразу оружие должно приходить в Украину. Первый пакет на 1 млрд долларов уже одобрен и предоставляется. В него вошли снаряды, боеприпасы для HIMARS и другое оружие. Это то, что есть на складах. этом пакете предусмотрены, эти склады будут пополняться с производств в течение какого-то времени", – говорит Подоляк.

Вторая часть пакета – долгосрочная, что позволит Украине планировать действия войны на будущее. Речь идет о 6 млрд долларов.

"То есть ситуативная потребность из одной части пакета закрывается прямо здесь и сейчас. Это уже начавшиеся поставки, которые уже идут в Украину из Польши, Германии. А долгосрочный проект позволяет планировать, что мы будем делать через три месяца, через шесть. В зависимости от поставки уже заказанного оборудования", – подытожил Подоляк.

Напомним, в среду, 24 апреля, президент Байден подписал принятый Конгрессом пакет на почти 61 миллиард долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ответил, насколько Украине хватит этой помощи.

Издание Politico со ссылкой на должностных лиц администрации президента США, которые говорили на условиях анонимности, написало, что в Вашингтоне не верят в победу Украины даже с новой помощью.

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