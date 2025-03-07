"Людина з великої букви": на Аскольдовій могилі вшанували Героя України Дмитра Коцюбайла

У Києві вшанували Дмитра Коцюбайла, який загинув два роки тому.

На Аскольдову могилу у Києві прийшли бійці 108 окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" 59 бригади, аби вшанувати пам'ять свого загиблого командира. Дмитро Коцюбайло загинув під Бахмутом рівно два роки тому. Цього дня бійці батальйону складають присягу на вірність народові та державі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

На Аскольдову могилу щодня приходить багато людей, але саме 7 березня сюди приходять люди, аби вшанувати пам'ять Героя України Дмитра Коцюбайла. Бійці його батальйону, які носять назву "Вовки Да Вінчі", щороку на цьому місті дають присягу на вірність українському народові та державі.

Війна Дмитра Куцюбайла почалася ще з Майдану Незалежності. Він загинув у 2023 році під Бахмутом і став першим добровольцем, який отримав почесне звання Героя України.

Дмитро Коцюбайло

"Кожного з хлопців, яких сьогодні комбат Філя називав, я знаю їх особисто. 96 побратимів, яким ти складав аптечки, яких ти вчив так менду, з якими ти десь міг пити каву, пити чай, розказувати історії", - каже керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова.

Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу

Ось, як про Дмитра Коцюбайла згадують побратими:

"Важко без нього, дуже важко. Він командував людьми на 30 років за мене старшими", - каже побратим "Да Вінчі" "Бугай".

"Одним поглядом міг в стрій поставити. Людина з великої букви", - каже "Ставр"

Вшанування "Да Вінчі"

"Найнеуспішніший наш день, найгірший по роботі – це ми вбиваємо мінімум 10 росіян. В хороші дні, коли робота йде, коли їх багато бігає, то можемо вбити і 100. Ми стараємося за кожного", - каже командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 18:00 7 березня. Європа обговорює ЯДЕРКУ! Трамп депортує українських біженців?

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