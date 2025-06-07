Определилась чемпионка Roland Garros-2025

Кори Гауфф / © Associated Press

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Американская теннисистка Кори Гауфф выиграла Roland Garros-2025 в одиночном разряде.

В финале 21-летняя представительница США (№2 WTA) одержала волевую победу над первой ракеткой мира "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко.

Матч длился 2 часа и 40 минут и завершился со счетом 6:7, 6:2, 6:4.

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Для Гауфф это второй титул Grand Slam в карьере. Первый она завоевала на US Open-2023. Тогда американка в финале тоже одолела Соболенко.

Отметим, что четыре из пяти предыдущих Roland Garros выиграла полька Ига Швентек.

Напомним, лучший результат среди украинок на Roland Garros-2025 показала Элина Свитолина, которая дошла до четвертьфинала, где проиграла Швентек.