Португалия – Испания: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги наций

Португалия – Испания / © Associated Press

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В воскресенье, 8 июня, сборные Португалии и Испании встретятся в финальном матче Лиги наций-2024/25.

Поединок состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В полуфиналах турнира Португалия с решающим голом Криштиану Роналду одержала волевую победу над Германией (2:1), а Испания в сверхрезультативном матче-триллере одолела Францию (5:4).

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Где смотреть матч Португалия – Испания

В Украине матч Португалия – Испания в прямом эфире будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Португалия – Испания.

Ставки букмекеров на матч Португалия – Испания

Фаворитом финального поединка Лиги наций букмекеры считают испанскую сборную. На победу действующих чемпионов Европы в основное время принимают ставки с коэффициентом 1,94. Ничья – 3,70. Выигрыш португальцев после 90 минут матча – 3,90.

Завоевание трофея Испанией оценено коэффициентом 1,44. Коэффициент на итоговый триумф Португалии – 2,79.

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В матче за третье место Германия сразится с Францией. Этот поединок также состоится 8 июня, начало – в 16:00 по киевскому времени.

Нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.