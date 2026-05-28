Ольга Сумська зізналася, чи бачиться зі старшою донькою від Паперного та онуками: "Важка ситуація"

Акторка зізналася, які між ними стосунки на відстані під час війни.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Ольга Сумська з донькою Антоніною

Ольга Сумська з донькою Антоніною / © Viva

Українська акторка Ольга Сумська висловилася про свою старшу доньку Антоніну та поділилася, як підтримує з нею зв’язок під час війни в Україні.

У перший день літа Антоніні виповниться 36 років, однак особисто зустрітися з нею акторка наразі не може. Річ у тому, що вона ще до повномасштабного вторгнення оселилася з родиною в РФ. Попри це, Сумська на проєкті «Наодинці з Гламуром» наголошує, що зв’язок між ними зберігається, адже родина для неї — найважливіше.

«Хіба може мама не спілкуватися з дітьми? Може, і є такі приклади, але не у нашому випадку. Це моє рідне дитя. Діти дорослішають… Бажаю їй здоров’я, натхнення й витримки», — поділилася акторка у розмові з Анною Севастьяновою.

Ольга Сумська з донькою Антоніною / © instagram.com/olgasumska

Сумська також відверто відповіла на запитання про можливу зустріч із донькою в Європі, зазначивши, що наразі «не маю можливості» це реалізувати. Окремо акторка розповіла про онуків. За її словами, діти називають її на ім’я, а слово «бабуся» звучить рідко. Через війну їхнє спілкування відбувається онлайн.

«Вони — мої кровинки. Вони схожі на мого першого чоловіка Євгена. Вони ще малі й не можна сказати, чи там прокидається (акторські здібності — прим. ред.). Але важка ситуація», — зазначила Сумська.

Нагадаємо, Антоніна Паперна ще до повномасштабного вторгнення переїхала до РФ, де продовжує жити разом із чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, та виховує двох дітей — Єву та Данила.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «ЦЕ АМОРАЛЬНІ РЕЧІ». Олена Тополя про хід справи з шантажем, а Vlad Darwin — про роман зі співачкою

