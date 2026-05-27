Обидчик "Шахтера" стал победителем Лиги конференций

Английский "Кристал Пэлас" стал победителем Лиги конференций сезона-2025/26.

В финальном матче третьего по престижности еврокубка, который состоялся 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге, подопечные Оливера Гласнера обыграли испанский "Райо Вальекано" со счетом 1:0 .

Единственный гол в решающем поединке "орлы" забили в начале второго тайма. На 51-й минуте французский форвард Жан-Филипп Матета удачно сыграл на добивании, поразив уже пустые ворота.

Отметим, что "Кристал Пэлас" впервые в истории сыграл в финале еврокубка и завоевал первый евротрофей.

Кроме того, благодаря победе в Лиге конференций "орлы" выбороли путевку в основной раунд следующего розыгрыша Лиги Европы.

К слову, в полуфинале "Кристал Пэлас" обыграл донецкий "Шахтер" (3:1, 2:1), а "Райо Вальекано" одолел французский "Страсбург" (1:0, 1:0).

В прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси", который в финале разбил испанский "Бетис" (4:1).

Напомним, ранее состоялся финал второго по престижности еврокубка — Лиги Европы, в котором английская "Астон Вилла" разгромила немецкий "Фрайбург" (3:0).

Финал главного клубного евротурнира — Лиги чемпионов — состоится в субботу, 30 мая, на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште. За трофей сразятся французский ПСЖ и английский "Арсенал". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

