Весільні туфлі принцеси Діани: який вигляд мала пара взуття, яку створювали шість місяців

Так багато всього було сказано про весільну сукню принцеси і майже нічого не відомо про туфлі нареченої.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

У день вінчання Діана прибула до Собору Святого Павла в Лондоні одягнена в сукню з тафти кольору слонової кістки, створену дизайнерами Девідом та Елізабет Емануель. На ногах у неї були туфлі на низьких підборах. Їх майже не було видно під довгим і пишним поділом сукні, але робота над взуттям тривала шість місяців.

На підошві білих туфель принцеси Діани було написана маленька записка. 542 паєтки і 132 перлини були використані в майстерній вишивці на її шовкових весільних туфлях, пише express. Спереду на туфлях була аплікація у формі серця, а ініціали "C" та "D" для Чарльза та Діани були намальовані під кожним підбором із серцем у центрі, оточеним квітковим візерунком.

Весільні туфлі принцеси Діани / Фото: Getty Images

За словами майстра взуття Клайва Шилтона, який розробив весільні туфлі, принцеса Діана цінувала взуття на низьких підборах.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

"Діана була дуже сором'язливою, милою дівчиною з очима, які завжди усміхалися. Її найбільше турбувало те, що вона здаватиметься вище за принца Чарльза, а оскільки вона була дуже високою — 5 футів 10 дюймів (177 см), туфлі мали бути на низьких підборах. Ніхто навіть не бачив цих туфель під сукнею, але для нас було важливо, щоб вони мали фантастичний вигляд. Якби вона спіткнулася, ви б побачили їх набагато більше", — сказав дизайнер Daily Mail.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Відомо, що тканина, яка використовувалася для весільної сукні Діани, спочатку призначалася і для її взуття, але вона була надто тонка і розсипалася. Тому пан Шилтон вирішив натомість використовувати товстіший шовковий атлас, а потім використав м'яку замшу для виготовлення підошви, щоб ноги принцеси не ковзали. Виготовлення унікальної пари взуття зайняло довгі шість місяців.

Що цікаво був і другий такий набір туфель. Дизайнер продав його з аукціону 2011 року більш ніж за 50 000 фунтів стерлінгів (63 500 доларів).

Читайте також: