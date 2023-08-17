Найкращі ноутбуки ASUS для навчання

У сучасному освітньому процесі ноутбук є неодмінною частиною успішного навчання, тому до його вибору варто підходити з великою відповідальністю.

Сьогодні ми познайомимо вас із двома ноутбуками ASUS з ідеальним поєднанням функціональності й стилю. Вони відмінно підходять для навчання, тому що не лише задовольняють технічні потреби своїх користувачів, а й зробилять освітній процес більш захопливим і результативним.

ASUS Vivobook S 15 OLED (K5504)

Завдяки тонкому й легкому корпусу, 15,6-дюймовий Vivobook S 15 OLED ідеально підходить для активного життя. Він з оригінальним дизайном із рельєфною плашкою на металевій кришці та помаранчевою клавішею ESC – ноутбук створений, щоб виділятися! Виробник пропонує сріблястий (Cool Silver), білий (Cream White), синій (Solar Blue) і чорний (Midnight Black) кольори.

Vivobook S 15 OLED може похвалитися не лише стильним дизайном, а й надзвичайно високою продуктивністю. Процесор Intel Core 13-го покоління H-серії забезпечує неймовірну швидкодію для навчання та розваг. Перегріву не буде завдяки системі охолодження ASUS IceCool і вдосконаленим тепловим трубкам, тепло від компонентів ноутбука ефективно розсіюється, забезпечуючи стабільну температуру під час виконання будь-якого завдання.

Насолоджуватися винятковою якістю зображення дозволяє чудовий OLED-дисплей ноутбука з насиченими кольорами, глибокими чорними відтінками та високою контрастністю. Відтак, кожен візуальний елемент живий і реалістичний. OLED-технологія дозволяє також отримати широкі кути огляду, що особливо зручно при спільному перегляді відео або презентацій. Крім того, завдяки низькому рівню випромінювання синього світла, такий дисплей дбає про комфорт зору користувачів навіть під час тривалого перебування за ноутбуком.

Акумулятор на цілий день – це те, що потрібно для учнів і студентів. Ємність 70 Вт·год забезпечує додаткові години роботи, а технологія швидкого заряджання дозволить відновити 60% заряду лише за 49 хвилин. Vivobook S 15 OLED має всі порти, необхідні для підключення периферійних пристроїв і дисплеїв: Thunderbolt 4 (USB-C) з можливістю заряджання, два порти USB Type-A, HDMI 1.4, комбінований аудіороз’єм для виведення звуку.

Vivobook S 15 OLED сертифікований відповідно до програми Intel Evo, що гарантує автономну роботу протягом дня, швидкі інтерфейси та високу продуктивність. Він також пройшов випробування відповідно до вимог військово-промислового стандарту США MIL-STD-810H, що підтверджує його міцність і надійність.

Цікавою особливістю пристрою є покриття ASUS Antimicrobial Guard, що пригнічує ріст бактерій на 99% впродовж трьох років.

Vivobook 16 (X1605)

Vivobook 16 – це багатофункціональний ноутбук із видатним 16-дюймовим дисплеєм роздільною здатністю WUXGA+ (1920x1200) і потужною конфігурацією. Усе, що потрібно для продуктивної роботи та навчання, зібрано в цьому ноутбуку, а саме процесор Intel Core, до 16 гігабайт оперативної пам’яті, SSD місткістю до 1 ТБ і ціною від 17 499 грн гарантують виконання будь-яких завдань, від підготовки презентацій до складних обчислень і роботи з декількома програмами в багатозадачному режимі.

Оригінальний дизайн ноутбука Vivobook 16 надає йому елегантності. Вибирати можна між двома класичними кольорами: чорним (Indie Black) і сріблястим (Transparent Silver). Хоч пристрій має 16-дюймовий формфактор, завдяки тонким екранним рамкам він є досить компактним, тому легко поміщається в рюкзак та зручний для перенесення.

Ергономіка Vivobook 16 також на висоті: фірмовий шарнір дозволяє розкривати екран на будь-який кут до 180°, механічна шторка вебкамери гарантує додаткову конфіденційність, а антибактеріальний захист поверхонь запобігає розповсюдженню бактерій. Клавіатура ASUS ErgoSense забезпечує максимальний комфорт під час роботи, а її приємність на дотик і точність допоможуть краще зосередитися на завданнях.

Для підключення пристроїв ноутбук пропонує повний набір інтерфейсів, зокрема порт USB-C та три порти USB Type-A. Зовнішні монітори чи проєктори легко під'єднати до нього через відеовихід HDMI.

А щоб працювати над завданнями можна було будь-де, ноутбук оснащений акумулятором високої ємності (до 70 Вт⋅год). Він забезпечить автономну роботу впродовж тривалого часу, навіть якщо поруч немає розетки.

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