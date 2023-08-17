Як зародилося життя на Землі: вчені розкривають секрети

Досі немає точного розуміння того, як саме з'явилося життя на Землі.

Протягом останнього століття вчені намагалися з'ясувати, як зародилося перше життя. Вони навіть намагалися відтворити цей момент у своїх лабораторіях: створити абсолютно нове життя з нуля. До 1800-х років більшість людей вірили у так званий віталізм. Це інтуїтивне уявлення про те, що живі істоти були наділені особливою, магічною властивістю, що відрізняла їх від неживих предметів.

Втім, після 1828 року вчені отримали законні підстави шукати небожественне пояснення зародження життя. Але вони цього не зробили. Натомість великим біологічним проривом ХІХ століття стала теорія еволюції, розроблена Чарльзом Дарвіном та іншими.

Життя на нашій планеті з'явилося приблизно 3,7 млрд років тому. Тоді перші мікроорганізми жили на Землі, яка отримувала менше світла Сонця, ніж наразі. Тому вважається, що на планеті мало бути дуже холодно. Але всі дані вказують на те, що на ранній Землі все ж було тепло. І найімовірніше це тепло підтримувалося за рахунок метану.

З огляду на той факт, що це парниковий газ, то він міг би утримувати тепло в атмосфері Землі, і якби його було багато, то це дало б змогу існувати рідкій воді на поверхні планети та дало би змогу з'явитися життю попри слабке світло Сонця.

Наразі геологи припускають, що метан міг з'явитися на ранній Землі завдяки хімічним процесам у глибоководних гідротермальних джерелах. Ці реакції потребують великої кількості тепла і тиску, тому вони не можуть відбуватися будь-де.

Автори нового дослідження провели експерименти і з'ясували, що метан міг з'явитися внаслідок хімічних реакцій, спричинених сонячним світлом, і ці реакції могли відбуватися в будь-якому місці. Вчені вважають, що хімічний склад атмосфери змінився і це дало змогу з'явитися життю на Землі, пише Inverse.

Зі слів вчених, процес створення метану на ранній Землі міг відбуватися таким чином. Усе починалося із заліза, а також хімічних сполук, що містять сірку, вуглець і водень. Ці сполуки могли утворитися в гідротермальних джерелах або ж вони потрапили на Землю разом із метеоритами. А заліза було багато в океанах на ранній Землі.

Науковці вважають, що подібні процеси можуть відбуватися і на інших кам'янистих планетах з водою. Це означає, що навіть планета, яка розташована далі від своєї зірки й отримує мало світла та тепла, може перетворитися на другу Землю. Таким чином, теоретично тут також може з'явитися життя, але вже позаземне. Тож дослідники припускають, що наявність великої кількості метану в атмосфері інших світів може вказувати на те, що ця планета може бути населеною.

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