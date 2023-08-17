В ISW оцінили імовірність ескалації в Чорному морі

Позиції РФ у морі, ймовірно, не принесли бажаного ефекту.

Україна реалізує стратегію і тактику щодо демонстрації створення зернового коридору без країни-агресорки Росії. Втім, Москва, ймовірно, прагне обмежити морські перевезення до українських портів.

Про це йдеться у свіжму звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Росія, ймовірно, прагне обмежити морські перевезення до українських портів без повної блокади через ескалаційну позицію в Чорному морі, включаючи нещодавню примусову зупинку та перевірку цивільного вантажного судна 13 серпня.

"Російські військово-морські позиції в Чорному морі, ймовірно, ще не принесли бажаного ефекту. Росія, ймовірно, намагається просувати власні ініціативи щодо експорту російського та вкраденого українського зерна, щоб ще більше підірвати потенційний успіх створеного Україною зернового коридору", - наголошують в ISW.

Американські фахівці нагадали, що Військово-морські сили ЗСУ оголосили про створення з 8 серпня тимчасових маршрутів руху цивільних суден до портів Чорного моря та з них.

Своєю чергою, посол РФ в Туреччині Олексій Єрхов заявив, що нібито Кремль опрацьовує з партнерами альтернативи чорноморській зерновій ініціативі для доставлення продовольства до країн, що потребують. За його словами, "саме Росія робить колосальний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", а "після виконання вимог Росії можна буде говорити про відновлення чорноморської ініціативи".

Як повідомлялося, 16 серпня перше цивільне судно пройшло через новий гумкоридор. "JOSEPH SCHULTE" вийшло з порту Одеси.

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