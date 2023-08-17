В ISW оценили вероятность эскалации в Черном море

Позиции РФ в море, возможно, не принесли хотимого эффекта.

Украина реализует стратегию и тактику по демонстрации создания зернового коридора без страны-агрессорки России. Впрочем, Москва, вероятно, стремится ограничить морские перевозки в украинские порты.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что Россия, вероятно, стремится ограничить морские перевозки в украинские порты без полной блокады из-за эскалационной позиции в Черном море, включая недавнюю принудительную остановку и проверку гражданского грузового судна 13 августа.

"Российские военно-морские позиции в Черном море, вероятно, еще не принесли желаемого эффекта. Россия, вероятно, пытается продвигать собственные инициативы по экспорту российского и украденного украинского зерна, чтобы еще больше взорвать потенциальный успех созданного Украиной зернового коридора", — отмечают в ISW. .

Американские специалисты напомнили, что Военно-морские силы ВСУ объявили о создании с 8 августа временных маршрутов движения гражданских судов в порты Черного моря и с них.

В свою очередь, посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что якобы Кремль прорабатывает с партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны. По его словам, "именно Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", а "после выполнения требований России можно будет говорить о возобновлении черноморской инициативы".

Как сообщалось, 16 августа первое гражданское судно прошло через новый гумкоридор. "JOSEPH SCHULTE" вышло из порта Одессы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия пошла на новую подлость!

Читайте также: