Сміливо: американський танцівник у прозорому комбінезоні зі стразами позували на червоній доріжці

Гілберт Болден III продемонстрували одразу три ефектних луки на заході.

Галавечір New York City Ballet 2023, присвячений 75-му ювілею балетного сезону у театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку відвідали Гілберт Болден III (вважають себе небінарною особою), які є членом кордебалету New York City Ballet, хореографом і фешндизайнером.

Гілберт продемонстрували на червоній доріжці одразу три ефектних образи, які вони створили для себе самі.

Спочатку Болден з'явилися у темно-зеленій сукні максі з широкими рукавами, діамантово-смарагдовими ґудзиками і пишною спідницею.

Гілберт Болден III / Фото: Associated Press

Знявши це вбрання, танцівник постали в елегантній червоній довгій сукні з відкрити плечами.

Гілберт Болден III / Фото: Associated Press

Третій лук був провокаційним. На Гілберті був прозорий комбінезон із корсетом, прикрашений стразами і камінням. Під ним на зірці були бежеві труси.

Гілберт Болден III / Фото: Associated Press

Аутфіт Болден доповнили босоніжками зі стразами на високій платформі і шпильках.

Нагадаємо, небінарна особа (non-binary) – та, яка не вважає себе ані чоловіком, ані жінкою. Небінарні особи використовують відносно себе гендерно-нейтральні займенники – "вони/їх".

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