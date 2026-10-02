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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В облегающем платье-рубашке со шлейфом и галстуком-лентой: артист балета удивил образом на гала-вечере

Член кордебалета New York City Ballet выбрал для торжественного мероприятия эффектный черно-белый наряд.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Гилберт Болден III

Гилберт Болден III / © Getty Images

Член кордебалета New York City Ballet, хореограф и модный дизайнер Гилберт Болден III посетил осенний модный гала-вечер театра. Мероприятие состоялось на Джози Робертсон Плаза в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

На красной дорожке Болден появился в экстравагантном белом наряде, верх которого напоминал классическую приталенную рубашку с воротником и длинными рукавами. Нижняя часть имела силуэт «русалка»: она плотно облегала фигуру до колен, а затем переходила в объемную расклешенную юбку с длинным шлейфом.

Гилберт Болден III / © Getty Images

Гилберт Болден III / © Getty Images

Особый контраст образу придавала широкая черная лента. Она начиналась у воротника, напоминая галстук, а затем асимметрично облегала талию и бедра. Эта графическая деталь подчеркнула скульптурность наряда и сделала его еще более оригинальным.

Болден отказался от украшений и ярких аксессуаров, позволив необычному крою стать главным акцентом лука. Лаконичная прическа завершила его эффектный выход.

Напомним, что Гилберт Болден III на гала-вечере New York City Ballet 2023 продемонстрировал сразу три эффектных образа в роскошных нарядах.

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