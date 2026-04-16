Росіяни вбили десятки українських військовополонених на Курщині: що відомо

Курська операція / © ТСН.ua

Правоохоронці розслідують 19 епізодів розстрілів беззбройних українських військових, які здалися у полон росіян під час Курської операції. Йдеться про щонайменше 75 розстріляних полонених, повідомили «Слідству.Інфо» в Офісі Генерального прокурора. Це четверта частина від загальної кількості страчених військовополонених від початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

«За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань налічується 116 кримінальних проваджень за фактами вбивств, розстрілів 306 військовополонених, але ми розуміємо, що ці дані є латентними. Тобто дуже багато злочинів вчиняється в умовах неочевидності, і ми дізнаємось про ці факти пізніше. На Курщині мова йде про 19 епізодів, під час яких встановлено розстріли не менше 75 осіб», — розповів «Слідству.Інфо» начальник другого управління департаменту протидії злочинам, які вчиняються в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Тарас Семків.

Прокурор додає: за результатами таких розслідувань дев’ятьом військовослужбовцям РФ українські правоохоронці повідомили про підозри, щодо семи — обвинувальні акти вже скерували до суду, а п’ятеро — мають вироки. Троє із засуджених перебувають у полоні, тож їх судили в загальному порядку. Це Дмітрій Курашов, Сєргєй Тужилов та Владімір Іванов. Щодо двох інших росіян суди відбувалися заочно, тобто без присутності обвинувачених.

Прокурор Тарас Семків каже: страти українських військових, які склали зброю та здалися у полон, — системна політика, яку транслює військово-політичне керівництво Збройних сил РФ.

Страчені українські полонені на Курщині / © скриншот з відео

«Більшість з таких фактів стали наслідком того, що відповідні командири віддали наказ про розстріл військовополонених з числа Збройних Сил України, або безпосередньо перед вчиненням злочину, або напередодні якихось бойових операцій. Це системна практика, численні факти і обставини вчинення цих злочинів це підтверджують», — вважає Тарас Семків.

Один із російських військових — Дмітрій Кондратьєв — якого захопили у полон українські сили спецоперацій на Курщині, під час допиту розповів про злочинний наказ від командування.

«Говорили про те, щоб брати в полон українських військових, але тільки офіцерів. Ми ще запитували: як розпізнати — офіцер це чи ні? На відстані. Адже ми ж не можемо цього зрозуміти. Він (командир, — ред.) каже: „Ви зрозумієте“, — засвідчив Кондратьєв.

Нагадаємо, як раніше повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, станом на кінець 2025 року росіяни стратили 337 українських військовополонених. Він наголосив, що Росія перетворила катування на державну політику та використовує його як зброю.