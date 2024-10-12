Вакарчук відреагував на рейд ТЦК: що він сказав

ТСН.ua запитав у Вакарчука про те, якої він думки про перевірку документів і затримання чоловіків мобілізаційного віку на своєму концерті.

Лідер "Океану Ельзи", співак Святослав Вакарчук вперше прокоментував події в Києві, які стались після його концерту у п’ятницю ввечері.

Як відомо, біля Палацу спорту працівники ТЦК при підтримці поліції провели масовий рейд, під час якого перевіряли документи військовозобов’язаних та не обійшлось без затриманих.

ТСН.ua запитав у Вакарчука про те, якої він думки про ці події.

"У нас сьогодні день народження, я сподіваюсь, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. В тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка", - відповів ТСН.ua Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, вчора 11 жовтня співробітники ТЦК та поліції провели масові рейди в різних містах України, зокрема під Палацом спорту у Києві після концерту гурту "Океан Ельзи".

У відповідь на масові облави Мережа вибухнула мемами.

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