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Силы обороны ударили по российскому аэродрому, где базировались истребители Су

Силы обороны ударили по российскому аэродрому, где базировались истребители Су

Взрыв. / Фото: Associated Press

В результате атаки возник мощный пожар.

Ночью против 10 октября украинские Силы обороны ударили по аэродрому "Ханская" в Республике Адыгея агрессорки России. Известно, что там базировались самолеты Су-34 и Су-27.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе фиксировали работу российской ПВО. Возникло возгорание на территории.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться и дальше", — подчеркнули в Генштабе.

Задание выполнено силами и средствами СБУ, Главного управления разведки и Сил специальных операций ВСУ.

Напомним, ночью 9 октября в Брянской области разразился военный арсенал. В частности, там хранились вооружения из Северной Кореи и Ирана, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом.

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