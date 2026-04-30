Дзвінок Путіна Трампу: у Sky News пояснили, чого насправді хотів Кремль

Володимир Путін / © Associated Press

Напередодні відбулася телефонна розмова між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування сторони торкнулися одразу кількох міжнародних тем, зокрема ситуації на Близькому Сході та повномасштабної війни Росії проти України.

Кореспондент Sky News Айвор Беннетт вважає, що цей дзвінок мав не лише дипломатичний, а й іміджевий підтекст.

На його думку, Путін намагався підкреслити існування особливого характеру відносин з Трампом та нагадати про себе на тлі активних політичних подій у США.

Журналіст припускає, що додатковим фактором могла стати увага Вашингтона до візиту британського монарха Чарльза III до США 27 квітня. Після його виступу в Конгресі активно обговорювалися «особливі відносини» між Великою Британією та Сполученими Штатами, що, за оцінкою Беннетта, могло викликати у Кремля прагнення продемонструвати власну близькість до американської політичної еліти.

Офіційне повідомлення Кремля про розмову Путіна і Трампа, як зазначає журналіст, мало нетипово емоційний характер. У ньому згадувалася підтримка Трампа після замаху на нього у Вашингтоні, а також схвальна оцінка його рішень щодо тимчасового припинення вогню з Іраном.

«Тон цього повідомлення нагадував спробу створити максимально позитивний образ взаємин між політиками. Вибір часу для дзвінка також був невипадковим. У Кремлі могли розраховувати, що прямий контакт із Трампом допоможе зміцнити позиції Москви в контексті війни проти України, особливо з огляду на зміну політичних акцентів у самих США», — зазначили у медіа.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін 29 квітня говорили телефоном. Трамп підтвердив це, відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з астронавтами місії у космос «Артеміда-2».

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков у коментарі російським пропагандистським ресурсам заявив, що розмова між політиками тривала 1,5 години. Російська сторона нібито оголосила про готовність перемир’я з Україною на період святкування Дня перемоги.

Президент України Володимир Зеленський відповів росіянам щодо перемир’я.

