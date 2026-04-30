Кордон / © Національна поліція України

На польсько-українському кордоні прикордонники викрили спробу використання підробленого документа. Інцидент стався 29 квітня на пункті пропуску «Медика», де громадянка України проходила контроль пішки.

Про це повідомило видання inPoland.

Під час перевірки австрійської карти перебування прикордонники Бещадського підрозділу виявили втручання у документ: одну з цифр змінили з «3» на «8». Так жінка намагалася подовжити строк дії дозволу — з березня до серпня.

Порушниця визнала свою провину та погодилася на покарання — шість місяців позбавлення волі з відтермінуванням виконання вироку на два роки. Також встановили, що раніше вона вже мала проблеми із законом у Польщі. Суд ухвалив рішення внести її до переліку небажаних осіб, після чого у в’їзді відмовили, і жінка повернулася до України.

Ще один випадок стався 28 квітня у пункті пропуску «Будомеж». Там 21-річний українець пред’явив підроблену норвезьку візу. Документ не відповідав зразкам і не містив необхідних елементів захисту. Чоловік зізнався, що придбав фальшивку за 500 доларів. Його також не пропустили до Польщі, триває розслідування.

За інформацією прикордонної служби, від початку 2026 року в зоні відповідальності Бещадського підрозділу виявили понад 750 підроблених документів — як на кордоні, так і під час перевірок усередині країни.

