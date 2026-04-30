Варіння макаронів здається простою справою — кипляча вода, дрібка солі й кілька хвилин терпіння. Проте виявилося, що навіть у цьому процесі важливі дрібниці.

Час приготування та рівень солі формують внутрішню структуру пасти — і, зрештою, її текстуру. Глютен у звичайній пасті діє як «каркас», який утримує гранули крохмалю разом під час кип’ятіння, дозволяючи їй довше залишатися твердою. Однак у безглютеновій пасті ця деградація відбувається набагато швидше, тому вона часто може стати «кашоподібною».

Як працює варіння пасти

Може здатися, що це звичайне розм’якшення в окропі. Але під поверхнею відбувається набагато більше. Під час кип’ятіння внутрішня структура змінюється — і це в кінцевому підсумку визначає, чи отримаєте ви ідеально зготовану локшину, чи липкий, в’язкий клубок тіста.

Крохмаль вбирає воду і набухає. Це те, що розм’якшує пасту під час приготування.

У звичайній пасті глютен утворює мережу. Уявіть собі гнучкий каркас, який утримує ці розбухлі гранули крохмалю на місці.

Сіль допомагає зміцнити цю структуру. Вона не тільки приправляє пасту —вона також допомагає мережі глютену довше залишатися цілою.

Безглютенова паста не має такої системи підтримки. Без глютену крохмаль руйнується швидше, тому вона може стати кашоподібною, якщо її переварити.

Оптимальна кількість солі, за підрахунками кулінарів, становить приблизно 7 грамів на літр води — трохи більше, ніж чайна ложка. Саме ця концентрація дозволяє макаронам залишатися пружними та не розвалюватися під час варіння.

