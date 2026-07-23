Що буде з Сирським після звільнення: Зеленський розповів про нові ролі для нього і Гнатова

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Реклама

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та генерал Андрій Гнатов залишаться працювати поруч із новим керівництвом української армії. Президент Володимир Зеленський заявив, що вони передаватимуть свій досвід і допомагатимуть новому командуванню ухвалювати рішення.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

За словами Зеленського, досвід колишнього військового керівництва має бути використаний для забезпечення стабільності та ефективності управління армією.

Реклама

«Ми все розуміємо, тому будемо робити так, щоб і Олександр Станіславович, і Андрій Гнатов не відпочивали, а передавали досвід новому командуванню, щоб були поруч, допомагали, радили», — сказав президент.

Глава держави також повідомив, що вже провів кілька зустрічей із Сирським та Гнатовим, під час яких обговорили подальшу взаємодію.

Президент нагадав, що новим головнокомандувачем Збройних сил України визначено Михайла Драпатого. Водночас триває оновлення структури Генерального штабу.

«Визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Разом із Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України», — повідомив Зеленський.

Реклама

Заяви Зеленського — останні новини

Нагадаємо, Зеленський пропонував колишній очільниці уряду Юлії Свириденко посаду посла України в США, оскільки вважає цю посаду критично важливою. За його словами, Свириденко має сильну економічну експертизу, зокрема завдяки угоді з міністром фінансів США Бессентом. Водночас для неї є інша пропозиція на високому рівні.

Також, Зеленський запропонував Михайлу Федорову посаду віцепрем’єр-міністра України з військових новацій. За словами Зеленського, це дозволить координувати інновації між Міністерством оборони, Генштабом та президентом.

Новини партнерів