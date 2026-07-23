Вибух робота-пилососа ледь не забрав життя 25-річного чоловіка: мати розкрила нові подробиці

Чоловік отримав опіки від вибуху робота-пилосос / © GoFundMe

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В Австралії 25-річний Лачі Перрем опинився між життям і смертю після вибуху робота-пилососа у власному будинку. Чоловік зазнав опіків 75% поверхні тіла, а його мати розповіла, що, за попередніми даними, причиною трагедії міг стати несправний акумулятор пристрою.

Про це повідомило видання Mirror.

Інцидент стався 2 липня в будинку чоловіка на Ейргейт-Клоуз у районі Бребхем, на північному сході Перта. Після вибуху Лачі Перрема у важкому стані доправили до лікарні Фіони Стенлі, де він відтоді проходить лікування.

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Його мати Фіона Перрем розповіла, що син не підозрював про несправність робота-пилососа.

«У нього був робот-пилосос, і, про що він не знав, у акумуляторі стався витік. Коли він почав працювати, щось спалахнуло й спричинило вибух. Він опинився в самому епіцентрі», — сказала жінка.

Після вибуху будинок зазнав значних руйнувань: вибито вікна, стіни вкрилися кіптявою, меблі повністю згоріли, підлога обвуглилася, а уламки були розкидані від кухні до вітальні.

Пристрій передали до державного управління будівництва та енергетики, яке має встановити точну причину вибуху.

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У Департаменті пожежної та екстреної допомоги Західної Австралії наголосили, що літій-іонні акумулятори, які широко використовуються в роботах-пилососах та іншій електроніці, можуть бути вкрай небезпечними у разі несправності.

За словами представників відомства, під час виходу такого акумулятора з ладу може виникнути явище, відоме як тепловий розгін. Воно супроводжується різким перегріванням батареї, викидом токсичних, легкозаймистих і вибухонебезпечних газів, а також інтенсивною пожежею. У деяких випадках це також призводить до вибуху елементів акумулятора.

Від моменту госпіталізації Лачі Перрем уже переніс три операції. Лікарі виконали оброблення опікових ран та пересаджування шкіри на пальцях, лівому лікті й тулубі. Через зазнані травми чоловік тимчасово втратив голос, а попереду на нього чекає ще кілька оперативних втручань.

20 липня Фіона Перрем заявила, що стан сина поступово поліпшується. Вона повідомила, що пересаджена шкіра добре приживається, а команда фізіотерапевтів задоволена прогресом, особливо відновленням рухливості рук. Ще однією важливою подією стало те, що лікарі змогли видалити чоловікові зонд для годування.

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Крім того, добре загоюються опіки на обличчі та шиї. Родина подякувала медичним працівникам за лікування, а всім небайдужим — за підтримку, пожертви та добрі слова, які допомагають Лачі Перрему на шляху до одужання.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, що в літаку, який летів з Тенеріфе до Великої Британії, спалахнула масова бійка, участь у якій взяли 10 пасажирів. Через небезпеку борт повернувся назад до аеропорту.

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