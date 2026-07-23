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«Нам по...й, що ти військовий»: у Вінниці таксисти-"грачі» погрожували ветеранам «авторитетами» та виганяли з вокзалу
У Вінниці таксисти напали на ветерана, який хотів підзаробити. Але на поміч йому прийшли побратими.
На залізничному вокзалі у Вінниці виник гучний скандал між місцевими таксистами та ветеранами війни, які намагалися працювати у цій сфері.
Про це розповів у Facebook голова організації «Ветеранський корпус Вінниччини» Владислав Баліцький.
«Таксисти нападали на ветеранів, коли ті пробували таксувати на залізничному вокзалі у Вінницю. Фрази „нам по…й шо ти військовий“, „за нами авторітєти стоять“», — розповів він.
За словами Владислава, під час одного з інцидентів до місця конфлікту прибігла велика група людей, щоб вигнати бійця із так званої «точки». У відповідь на підтримку побратима прибули десятки ветеранів.
«Останній раз близько 5-ти осіб прибігло проганяти нашого побратима, а нас прибуло майже 50. Якщо дані особи привласнили точку, то я тепер особисто буду слідкувати за законністю ведення їхнього бізнесу», — повідомив ветеран.
Нагадаємо, що у Полтаві до суду передали обвинувальний акт щодо 20-річного водія електросамоката, обвинуваченого у побитті 43-річного ветерана, який втратив обидві руки.