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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні з білими акцентами: королева Летиція обрала літній образ для зустрічі у палаці

Королева Летиція приймала сьогодні студентів університету, які отримали стипендії від Фонду мікрофінансування BBVA у палаці Сарсуела в Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Ці молоді люди, в основному з сільських районів і діти з вразливих сімей підприємців, які здобувають освіту в таких галузях, як інженерія, охорона здоров'я, технології, завдяки програмам підтримки фонду.

Представники фонду пояснили королеві вплив цих ініціатив щодо фінансової інтеграції та навчання, які вони просувають у Латинській Америці від 2007 року.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

На цей раз Летиція одягла сукню в стилі бохо-шик від французького бренду Antik Batik, який вона регулярно обирає. Сукня має широкий поділ, горизонтальні смуги, прикрашені хвилястою обробкою, круглий виріз і квіткові деталі на обох плечах. Образ вона доповнила еспадрильями на низькій танкетці із зав'язками на щиколотці, волосся розпустила, зробивши бічний проділ, і доповнила образ сережками у формі зірок від Ізабель Гуарч, які чудово підійшли б до сезону відпустки.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Незабаром королівська родина Іспанії вирушить у відпустку на Майорку, де вони проводять зазвичай весь серпень.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
52
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