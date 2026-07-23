У чорній сукні з білими акцентами: королева Летиція обрала літній образ для зустрічі у палаці

Королева Летиція / © Getty Images

Реклама

Ці молоді люди, в основному з сільських районів і діти з вразливих сімей підприємців, які здобувають освіту в таких галузях, як інженерія, охорона здоров'я, технології, завдяки програмам підтримки фонду.

Представники фонду пояснили королеві вплив цих ініціатив щодо фінансової інтеграції та навчання, які вони просувають у Латинській Америці від 2007 року.

Королева Летиція / © Getty Images

На цей раз Летиція одягла сукню в стилі бохо-шик від французького бренду Antik Batik, який вона регулярно обирає. Сукня має широкий поділ, горизонтальні смуги, прикрашені хвилястою обробкою, круглий виріз і квіткові деталі на обох плечах. Образ вона доповнила еспадрильями на низькій танкетці із зав'язками на щиколотці, волосся розпустила, зробивши бічний проділ, і доповнила образ сережками у формі зірок від Ізабель Гуарч, які чудово підійшли б до сезону відпустки.

Реклама

Королева Летиція / © Getty Images

Незабаром королівська родина Іспанії вирушить у відпустку на Майорку, де вони проводять зазвичай весь серпень.

Новини партнерів