Рецепт печінкового паштету з ягідним джемом: незвичне поєднання, яке здивує навіть гурманів

печінковий паштет із ягідним джемом instagram.com/b.st.iraa / © Instagram

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Здавалося б, печінка та ягоди — поєднання, яке складно уявити. Проте саме контраст насиченого вершкового паштету та легкої ягідної кислинки давно став класикою у світовій гастрономії. Якщо ви ще не куштували таку комбінацію, саме час дати їй шанс. Тим більше, що готується страва напрочуд просто: більшу частину роботи зробить духовка, а вам залишиться лише збити всі інгредієнти до кремової текстури, про це розповіли на сторінці b.st.iraa.

Інгредієнти

Для паштету

куряча печінка — 500 г

морква — 1 шт.

цибуля — 1 шт.

яблука — 1 шт.

часник — 3 зубчики

вершкове масло — 100 г

молоко — 100 мл

сіль

чорний перець

Для ягідного джему

заморожені ягоди (ожина та малина чи будь-яке інше поєднання) — 200 г

цукор — 4 ст. л

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л

вода — 100 мл

лимонний сік — 2 ст. л

Приготування

Розігрійте духовку до 180 °C. Форму для запікання застеліть пергаментом. Викладіть помиту та очищену курячу печінку, додайте нарізані шматочками моркву, цибулю та очищене яблуко. Покладіть зубчики часнику, шматочки вершкового масла, приправте сіллю, перцем та залийте молоком. Запікайте приблизно 60 хв. Після цього трохи охолодіть вміст форми та ретельно перебийте все блендером до однорідної, ніжної консистенції. Готовий паштет перекладіть у контейнер або скляну баночку, накрийте харчовою плівкою та поставте у холодильник на 3–4 години, щоб він стабілізувався. У сотейнику з’єднайте заморожені ягоди, воду, цукор, кукурудзяний крохмаль і лимонний сік. Готуйте на невеликому вогні, постійно помішуйте, поки маса не загусне. Потім перебийте джем блендером до однорідної текстури. Коли паштет повністю охолоне, покрийте його зверху тонким шаром ягідного джему. Для завершального штриха посипте подрібненими фісташками.

Ніжний вершковий паштет, аромат запеченого яблука, насичений ягідний джем і хрумкі фісташки створюють вишукане поєднання смаків, яке легко повторити вдома.

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