14-летняя девушка во второй раз попала в больницу из-за вейпинга: детали

Во Львове 14-летняя девушка во второй раз попала в больницу после курения электронных сигарет. Впоследствии стало известно, что у нее аллергия.

Об этом сообщила больница "Охматдет" в Facebook.

Девушка попала в больницу с жалобами на одышку и затрудненное дыхание. В преддверии этого она курила вейп. Ей оказали первую помощь и перенаправили в Центр детской медицины.

В больнице выяснилось, что ребенок имеет аллергию, которая вызывает столь тяжелую реакцию после курения вейпа.

"Без внешних раздражителей, то есть курение электронных сигарет, такой реакции могло бы и не быть. Однако на фоне курения у нее очень быстро развиваются признаки дыхательной недостаточности", — рассказала аллерголог Руслана Проц.

В прошлом году девушка уже находилась в больнице после курения вейпа. Тогда она была в более тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью, которая нуждалась в кислородной терапии.

В случае девушки это может привести к развитию бронхиальной астмы и хроническому обструктивному заболеванию легких, что приведет к постоянной одышке, повышенной чувствительности к запахам, нарушению дыхательной функции, ограничению физической активности и значительным трудностям в ведении привычного образа жизни.

Ребенку провели бронхоспатическую терапию и выписали домой в удовлетворительном состоянии. Однако девушка должна принимать противовоспалительную и базисную кортикостероидную терапию.

Напомним, 25-летнюю учительницу обвиняют в сексуальных отношениях с 12 мальчиками после того, как она "заманивала их вейпами".

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