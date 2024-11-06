Чи загрожує українцям штраф за зберігання дров, скільки дров можна зберігати без документів

Наразі на підпис президенту України Володимиру Зеленському передано ухвалений 10 жовтня закон про зберігання дров 9665. Закон передбачає кримінальну відповідальність за зберігання і збут дров без документів, а також збільшує покарання для паліїв.

Ті, хто зробив запаси на зиму і для цього виписував дрова не через лісгосп, а, наприклад, купував за оголошеннями, навряд чи має документи на них.

Які штрафи передбачені за зберігання деревини без документів

Якщо закон буде підписаний, перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів, що підтверджують законність походження дерев, чагарників або деревини, або з такими документами, які підроблено, одержано незаконним шляхом або які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені у значному розмірі каратимуться штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Тобто, якщо вартість деревини буде понад 30 280 грн, штрафи становитимуть від 34 до 51 тис. грн. Якщо ж вартість деревини перевищуватиме 90 240 грн, на порушника чекатиме штраф від 170 тис. до 425 тис. грн або позбавлення волі від 5 до 7 років.

Скільки дров можна зберігати без документів

Як пояснила представниця "Славського лісгоспу" Оксана Фединяк, чітко визначити, скільки деревини можна буде зберігати чи перевозити без документів, складно. "Деревина є різна і ціни різні. Якщо говорити саме про дрова, то для населення зараз діють фіксовані ціни. У нас один кубометр хвойних дров – 924 грн, бука – 1104 грн. Але це ціни в лісі, без доставлення, – каже Оксана Фединяк. – Питання у тому, хто і як проводитиме оцінку деревини, яку зберігатимуть, наприклад, на подвір’ях. Не думаю, що поліція ходитиме від хати до хати".

За оцінкою лісівників, на опалювальний сезон для середнього приватного будинку треба в середньому 8 – 10 кубометрів дров. Тобто загалом можна буде вписатись у ті 30 тис. грн. Окрім того, до 15 кубометрів дров можна офіційно виписати у лісгоспі за фіксованою ціною.

Народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності й один з авторів законопроєкту Максим Павлюк запевняє, що проголосований законопроєкт стосується "чорних лісорубів", незаконних пилорам, але аж ніяк не населення, яке обігрівається дровами. Нардеп уточнив, що для настання кримінальної відповідальності необхідно зберігання на суму понад 30 тис. грн. За словами експертів, це приблизно 30 м куб. сосни, або 15 м куб. дуба.

За словами Павлюка, "для звичайних домогосподарств, які не займаються перероблюванням чи продажем деревини у промислових масштабах, цей законопроєкт значення не матиме. Але навіть якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше, ніж 15 кубів дубових дров чи 30 куб. м соснових, для них немає причин перейматися. Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності".

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