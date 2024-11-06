Трамп не розглядає питання капітуляції України – Портніков пояснив, чого очікувати від нового президента

Дональд Трамп не розглядає можливість капітуляції чи втрати України, однак, можливо, має намір домогтися замороження конфлікту.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів політичний оглядач Віталій Портников, пояснюючи, чого можна очікувати від Трампа та наскільки ймовірним є завершення війни в Україні.

"Він (Трамп – ред.) розглядає питання замороження конфлікту. По суті, він каже, що спершу необхідно припинити бойові дії та зупинити вбивства, а вже потім переходити до переговорів. Це філософія цього політика", – каже Портніков.

Експерт також додав, що позиція, яку займе президент Сполучених Штатів чи Володимир Зеленський не має значення, адже найважливіше питання, чи погодиться на припинення бойових дій Путін.

"Якщо Володимир Путін не прагне до замороження конфлікту, то позиція президента США чи президента України немає значення. Ми маємо думати про Путіна. Трамп та Зеленський керують демократичними країнами та розраховують свої кроки виходячи з настроїв у суспільстві. В Росії абсолютно інших механізм дії – наскільки ефективними можуть бути силові структури, якщо суспільство не буде підтримувати курс держави", – підкреслив Віталій Портников.

Портников також пояснив, що має на увазі Трамп, коли заявляє, що за його каденцію "не буде війн". За словами експерта, він каже це через погляди його виборців.

"Він обіцяє американцям, що Сполучені штати не будуть втягнуті у війну. Щобільше, електорат Дональда Трампа, як ми бачили по соціологічних опитуваннях, вважає це одним з головних пунктів, які підштовхнули його голосувати за Трампа. Економіка та мир – це головні питання, які об'єднують його виборців", – пояснив Віталій Портников.

Нагадаємо, що екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про перемогу Дональда Трампа на виборах США. Він зазначив, що Європа боялася перемоги Трампа і тепер готується до найгіршого.