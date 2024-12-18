Как правильно выбирать дрова для отопления: полезные советы

Все больше украинцев используют дрова для отопления своих домов, особенно при отключениях света. Для эффективного использования этого способа обогрева важно правильно выбирать дрова.

Об этом сообщило издание 24 Канал.

Как выбрать дрова для отопления

Для эффективного отопления важно обращать внимание на характеристики древесины: горючесть, теплопроводность, дымность и образование золы. Лучше выбирать дрова, которые горят долго, отдают много тепла и оставляют мало золы.

Влажность дров напрямую влияет на эффективность их использования. Свежесрубленная древесина содержит до 50% влаги, поэтому перед отопительным сезоном ее обязательно нужно просушить. Для этого понадобится примерно три месяца, после чего дрова пригодятся для использования.

Какие дрова лучше для отопления

Лучшим выбором для отопления являются дрова из лиственных и плодовых деревьев, ведь они выделяют больше тепла и горят дольше. К таковым относятся дуб, береза, ясень, акация, тополь, яблоня, груша, абрикос и вишня.

Что выбрать для котла или печи

Как сообщает издание Новости.LIVE, дрова для отопления котла и печи имеют разные требования. Для котла идеально подходят дрова с влажностью до 20–25%. Влажные дрова могут повредить котел и снизить его эффективность, поэтому лучше выбирать лиственные породы: дуб, граб, ясень, акацию или березу. Плодовые деревья тоже хорошо подходят, ведь долго горят и выделяют много тепла.

Для печи выбор шире: ольха и осина не только согревают, но и очищают дымоход от нагара. Дуб и акация остаются лучшими вариантами для длительного тления, но это недешево. Ива и тополь – бюджетный выбор, хотя тепла они дают меньше и быстро сгорают.

Плодовые деревья – универсальный вариант. Они подходят для обоих типов отопления, а их аромат создает приятную атмосферу в комнате.

Какие дрова лучше не использовать

При подготовке к отопительному сезону важно помнить, что не все виды древесины подходят для отопления. Самым плохим вариантом считаются хвойные деревья: сосна, ель и кедр. Они горят быстро, дают мало тепла и содержат много смол.

Хвойные дрова подходят только для разжигания, но для продолжительного обогрева их использовать не стоит. Находящаяся в древесине смола при нагревании взрывается, вызывая треск. Это не только создает лишние риски, но и способствует оседанию золы на стенках печи и дымохода. Поэтому систему отопления придется чаще чистить, что увеличивает затраты времени и ресурсов.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли заготавливать дрова в посадках у железной дороги и кто дает разрешение.

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