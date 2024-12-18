Ліквідація генерала Кирилова у Москві: росіяни затримали підозрюваного (відео)

Російські правоохоронці затримали 29-річного громадянина, якого підозрюють у вбивстві генерала Ігоря Кирилова та його помічника. Під час допиту він пояснив, що його нібито завербували українські спецслужби.

Про це пишуть росЗМІ.

ФСБ оприлюднила відео затримання підозрюваного у вбивстві генерала Кирилова

Деталі

Так, чоловік буцімто прибув до Москви, купив електросамокат та отримав саморобний вибуховий пристрій. Вибухівку він розмістив на припаркованому біля під'їзду самокаті. Щоб здійснювати спостереження за місцем, де проживає Кирилов, підозрюваний орендував автомобіль, де він встановив камеру відеоспостереження.

За версією російської сторони, зйомка із цієї камери транслювалася в режимі онлайн до міста Дніпро. Після того, як надійшов відеосигнал про вихід військових злочинців з під'їзду, він натиснув на кнопку, щоб вибуховий пристрій був приведений у дію.

"Чому я це зробив? Для чого.. Мені пропонували 100 000 доларів та європейський паспорт", – завершив чоловік.

Нагадаємо, вчора, 17 грудня, у Москві ліквідували "жирного" російського генерала та воєнного злочинця. Йдеться про начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігоря Кирилова та його помічника.

Читайте також: