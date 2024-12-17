Привіт від "бойових" комарів: у Москві ліквідували генерала РФ

Вранці 17 грудня у одному з районів міста було гучно. За даними місцевих телеграм-каналів, вибух був такої сили, що у прилеглому будинку вибило шибки, потріскалося оздоблення, а уламками побито три автомобілі. Тим часом у Мережі з’явилась інформація, що ця подія — не випадковість, а на “сюрприз” наразився “жирний” російський генерал Ігор Кирилов.

Усі подробиці розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

У Москві підірвали генерала

Росіяни гинуть від війни не лише на нашій території, але й розплачуються за скоєне проти українців на своїх же болотах. 17 грудня у Москві підірвали російського генерала. За даними місцевих пабліків, йдеться про начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Це той самий, який заявив, що США готують малярійних комарів, яких нібито планують скидати на позиції ЗС РФ в Україні. Російські ЗМІ повідомили про те, що загинув ще й помічник Кирилова. За словами очевидців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. У самому будинку вирвало під'їзні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено і службову машину генерала.

У Москві підірвали машину "жирного" російського генерала

Попередньо, самокат із прикрученою до ручки вибухівкою біля під'їзду генерала припаркував невідомий за кілька годин до вибуху — близько 2-3 години ночі. Детонацію було здійснено дистанційно. Ймовірно, підривник або його спільник могли навіть не перебувати в зоні видимості, а отримати доступ до камери під'їзду, який є у багатьох мешканців ЖК.

У Москві підірвали машину "жирного" російського генерала

Що кажуть в поліції?

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив загибель Кирилова та його помічника. За фактом вбивства двох “ваєннаслужащіх” у Москві порушено кримінальну справу.

Ліквідований у Москві генерал Ігор Кирилов

"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник".

На місці події працюють слідчі, криміналісти та оперативні служби. Проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ГЕНЕРАЛ – ВСЬО! У МОСКВІ ВИБУХНУВ ЛЮБИТЕЛЬ "БОЙОВИХ КОМАРІВ"! Відео з місця!"

Заочна підозра

До слова, вчора, 16 грудня, Служба безпеки України заочно повідомила Кирилову про підозру. За даними слідства, він особисто наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.

"Посадовець відповідальний за масове застосування р*шистами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України. За наказом Кирилова від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоєприпасів".

Здебільшого окупанти використовують боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів з FPV-дронів на пункти оборони українських захисників. Від приведення в дію гранат з хімічним зарядом його отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи. У такий спосіб рашисти намагаються змусити українських воїнів виходити з окопів під прямий вогонь окупантів.

За даними слідства, окупанти застосовують небезпечні хімічні речовини переважно на найгарячіших напрямках бойових дій, де намагаються приховати застосування хімзасобів під щільним артвогнем. СБУ ідентифікувала на полі бою і передала у процесуальний спосіб (chain-of-custody) до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї російські гранати з отруйними речовинами та відповідні зразки ґрунту. Дві лабораторії цієї установи, які діють окремо одна від одної, підтвердили відповідні воєнні злочини Росії.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кирилову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб)".

Гучний інцидент у Донецьку

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли росіяни платять за скоєне проти українців, платять на своїй же території.

Нещодавно у центрі тимчасово окупованого Донецька стався вибух позашляховика, внаслідок якого щонайменше двоє людей дістали поранення. Про це повідомляють росЗМІ. За даними місцевих телеграм-каналів, вибух стався з боку водійського сидіння. У Мережі показали кадри з місця подій. Так, на одному з відео зафіксовані перші хвилини після вибуху автівки. На них видно дим та те, як перехожі намагалися витягнути людей з автомобіля.

За інформацією російських медіа, на місці події працювали фахівці судово-експертного центру, криміналісти та слідчі окупантів. Вони проводили детальний огляд та здійснювали комплекс оперативно-розшукових заходів. Призначено низку судових експертиз, зокрема вибухо-технічну. Також місцеві “слєдоватєлі” порушили кримінальну справу після вибуху автомобіля у центрі Донецька.

Хто був в салоні автівки?

Тим часом керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що в автомобілі перебував начальник Оленівської колонії, в якій 2022 року було здійснено терористичний напад на полонених бійців. Згодом пропагандистські російські змі заявили, що начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова ліквідовано. До лікарні не довезли. Також постраждала його дружина — їй відірвало ногу, вона в лікарні у важкому стані. Попередньо, під днищем Toyota Land Cruiser було закладено пластид — близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Теракт в Оленівській в’язниці

Теракт в Оленівці — один із найжахливіших злочинів російської армії проти українських військовополонених. У ніч проти 29 липня 2022 року на території колонії в селищі Оленівка, що перебуває під контролем російських військ, стався вибух, внаслідок якого загинуло понад 50 українських військовополонених.

Серед загиблих були переважно захисники Маріуполя, зокрема герої "Азовсталі", які перебували в російському полоні після тривалої облоги. Численні докази, зокрема супутникові знімки, експертні висновки та відсутність характерних руйнувань, свідчать, що це був заздалегідь спланований теракт. Внаслідок вибухів в Оленівській колонії понад 100 азовців дістали важкі поранення. Чимало з них мають ампутації кінцівок, численні уламкові ураження, травми голови та черевної порожнини. І вони досі перебувають у російських тюрмах, де їм не надають належної медичної допомоги.

Окупанти, звичайно, звинуватили у всьому Україну та заявили про удар ракетою з американської РСЗВ HIMARS. Однак згодом з’ясувалось, що це була брехня, як і все те, чим "рашисти" намагаються себе виправдати.