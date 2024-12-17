Привет от "боевых" комаров: в Москве ликвидировали генерала РФ

Утром 17 декабря в одном из районов города было шумно. По данным местных телеграм-каналов, взрыв был такой силы, что в близлежащем доме выбило стекла, потрескалась облицовка, а обломками побиты три автомобиля. Между тем в Сети появилась информация, что это событие — не случайность, а на "сюрприз" наткнулся "жирный" российский генерал Игорь Кириллов.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

В Москве подорвали генерала

Россияне гибнут от войны не только на нашей территории, но и расплачиваются за содеянное против украинцев на своих же болотах. 17 декабря в Москве подорвали российского генерала. По данным местных пабликов, речь идет о начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанте Игоре Кириллове. Это тот самый, который заявил, что США готовят малярийных комаров, которых якобы планируют сбрасывать на позиции ВС РФ в Украине. Российские СМИ сообщили о том, что погиб еще и помощник Кириллова. По словам очевидцев, взрыв раздался, когда мужчины выходили из дома. В самом доме вырвало подъездную дверь и выбило стекла. Также была повреждена и служебная машина генерала.

В Москве взорвали машину "жирного" российского генерала

Предварительно, самокат с привязанной к ручке взрывчаткой у подъезда генерала припарковал неизвестный за несколько часов до взрыва — около 2-3 часов ночи. Детонация была осуществлена дистанционно. Вероятно, подрывник или его партнер могли даже не находиться в зоне видимости, а получить доступ к камере подъезда, которая есть у многих жителей ЖК.

В Москве взорвали машину "жирного" российского генерала

Что говорят в полиции?

Впоследствии следственный комитет РФ официально подтвердил гибель Кириллова и его помощника. По факту убийства двух "военнослужащих" в Москве возбуждено уголовное дело.

Ликвидированный в Москве генерал Игорь Кириллов

"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник".

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " ГЕНЕРАЛ – ВСЕ! В МОСКВЕ ВЗРЫВАЛ ЛЮБИТЕЛЬ "БОЕВЫХ КОМАРОВ"! Видео с места! "

Заочное подозрение

К слову, вчера, 16 декабря, Служба безопасности Украины заочно сообщила Кириллову о подозрении. По данным следствия, он лично отдал приказ применять химическое оружие против Сил обороны Украины.

"Должностное лицо ответственно за массовое применение рашистами запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины. По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов".

В основном оккупанты используют боеприпасы с ядовитыми веществами в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны украинских защитников. От приведения в действие гранат с химическим зарядом его ядовитые соединения поражают слизистые человека, прежде всего, глаза и дыхательные пути. Таким образом, рашисты пытаются заставить украинских воинов выходить из окопов под прямой огонь оккупантов.

По данным следствия, оккупанты применяют опасные химические вещества преимущественно на самых горячих направлениях боевых действий, где пытаются скрыть применение химсредств под плотным артогнем. СБУ идентифицировала на поле боя и передала в процессуальном порядке (chain-of-custody) в международную Организацию по запрету химического оружия российские гранаты с ядовитыми веществами и соответствующие образцы почвы. Две лаборатории этого учреждения, действующие отдельно друг от друга, подтвердили соответствующие военные преступления России.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кириллову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц)".

Громкий инцидент в Донецке

Напомним, что это уже не первый случай, когда россияне платят за содеянное против украинцев, платят на своей же территории.

Недавно в центре временно оккупированного Донецка произошел подрыв внедорожника, в результате которого по меньшей мере два человека получили ранения. Об этом сообщают РосСМИ. По данным местных телеграм-каналов, взрыв произошел со стороны водительского сиденья. В Сети показали кадры с места происшествия. Так, на одном из видео зафиксированы первые минуты после взрыва автомобиля. На них виден дым и то, как прохожие пытались вытащить людей из автомобиля.

По информации российских медиа, на месте происшествия работали специалисты судебно-экспертного центра, криминалисты и следователи оккупантов. Они проводили детальный осмотр и осуществляли комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Назначен ряд судебных экспертиз, включая взрывотехническую. Также местные "следователи" возбудили уголовное дело после взрыва автомобиля в центре Донецка.

Кто был в салоне автомобиля?

Между тем руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что в автомобиле находился начальник Оленовской колонии, в которой в 2022 году было совершено террористическое нападение на пленных бойцов. Впоследствии пропагандистские российские СМИ заявили, что начальник Оленовской колонии Сергей Евсюков ликвидирован. До больницы не довезли. Также пострадала его жена – ей оторвало ногу, она в больнице в тяжелом состоянии. Предварительно, под днищем Toyota Land Cruiser был заложен пластид – около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Теракт в Оленовской тюрьме

Теракт в Оленовке — одно из самых ужасных преступлений российской армии против украинских военнопленных. В ночь на 29 июля 2022 года на территории колонии в поселке Оленовка, что находится под контролем российских войск, произошел взрыв, в результате которого погибли более 50 украинских военнопленных.

Среди погибших были преимущественно защитники Мариуполя, в том числе герои "Азовстали", находившиеся в плену после длительной осады. Многочисленные доказательства, в том числе спутниковые снимки, экспертные заключения и отсутствие характерных разрушений, свидетельствуют, что это был заранее спланированный теракт. В результате взрывов в Оленовской колонии более 100 азовцев получили тяжелые ранения. Многие из них имеют ампутации конечностей, многочисленные осколочные поражения, травмы головы и брюшной полости. И они до сих пор находятся в российских тюрьмах, где им не оказывают должной медицинской помощи.

Оккупанты, конечно, обвинили во всем Украину и заявили об ударе ракетой из американского РСЗО HIMARS. Однако впоследствии выяснилось, что это была ложь, как и все то, чем "рашисты" пытаются себя оправдать.