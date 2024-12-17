Мудрик прошел проверку на полиграфе из-за проваленного допинг-теста

Михаил категорически заявил, что непричастен к попаданию в его организм запрещенного вещества.

Футболист "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, который сдал положительный тест на допинг, прошел в Лондоне процедуру независимого полиграфа.

Как сообщает ТаТоТаке, Михаил категорически заявил о том, что совершенно непричастен к попаданию в его организм запрещенного вещества и ни в коем виде не употреблял милдронат осознанно.

Источник утверждает, что интерпретация полиграфистами реакций 23-летнего футболиста показала, что ответы игрока сборной Украины на детекторе в несколько раз превысили среднюю норму доверия. То есть с большой вероятностью были совершенно честными.

Напомним, в ночь на 17 декабря стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" футболиста обнаружили запрещенное вещество мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола.

Ожидается, что в ближайшие дни откроют пробу "B". После этого станет понятно, грозит ли Мудрику дисквалификация и, если да, то насколько длительная.

Сам Мудрик уже подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг, выступив с заявлением в соцсетях. Михаил заверил, что не употреблял никаких запрещенных веществ намеренно и пообещал рассказать детали ситуации, когда закончится расследование.

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В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Последний раз Мудрик попадал в заявку "Челси" 1 декабря на матч АПЛ против "Астон Виллы", который провел на скамейке для запасных. С тех пор Михаил уже четыре поединка подряд оставался вне заявки своей команды. Главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска сообщал, что украинец болеет.

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