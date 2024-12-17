Мудрик пройшов перевірку на поліграфі через провалений допінг-тест

Михайло категорично заявив, що непричетний до потрапляння в його організм забороненої речовини.

Футболіст "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик, який здав позитивний тест на допінг, пройшов у Лондоні процедуру незалежного поліграфа.

Як повідомляє ТаТоТаке, Михайло категорично заявив про те, що абсолютно непричетний до потрапляння в його організм забороненої речовини та в жодному вигляді не вживав мілдронат усвідомлено.

Джерело стверджує, що інтепретація поліграфістами реакцій 23-річного футболіста показала, що відповіді гравця збірної України на детекторі в кілька разів перевищили середню норму довіри. Тобто з великою ймовірністю були абсолютно чесними.

Нагадаємо, в ніч проти 17 грудня стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" футболіста виявили заборонену речовину мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу.

Очікується, що найближчими днями також відкриють пробу "B". Після цього стане зрозуміло, чи загрожує Мудрику дискваліфікація і, якщо так, то наскільки тривала.

Сам Мудрик уже підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг, виступивши із заявою в соцмережах. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин навмисно та пообіцяв розповісти деталі ситуації, коли закінчиться розслідування.

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Цього сезону Мудрик провів 15 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма гольовими передачами.

Востаннє Мудрик потрапляв до заявки "Челсі" 1 грудня на матч АПЛ проти "Астон Вілли", який провів на лавці для запасних. Відтоді Михайло уже чотири поєдинки поспіль залишався поза заявкою своєї команди. Головний тренер лондонського клубу Енцо Мареска повідомляв, що українець хворіє.

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